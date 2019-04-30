📺Кейс: как на территории Украины пиратят ТВ-контент

В ноябре 2018 года группа 1+1 media обнаружила сайт katalogwb.pp.ua (сейчас не работает), с помощью которого осуществлялась онлайн-трансляция украинских телеканалов, среди которых был «2+2».

26 ноября 2018 года на электронный почтовый ящик администратора указанного сайта было направлено письмо-претензия с требованием прекратить нарушение прав ООО «1+1 Интернет» и заключить соответствующее соглашение. В установленный в письме срок администратор веб-сайта не ответил и продолжал свою незаконную деятельность. Вследствие чего 20 декабря 2018 года группа подготовила заявление в Приднепровское управление киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 176 Уголовного кодекса Украины.

По факту совершения преступления следователями Коммунарского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области было начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Украины. Досудебным расследованием удалось установить, что администратором сайта katalogwb.pp.ua является 45-летний уроженец города Запорожья, который с целью получения прибыли и популяризации своего сайта, имея соответствующий опыт и навыки, создал соответствующий раздел на сайте katalogwb. pp.ua под названием «Онлайн-ТВ», чем дал возможность пользователям всемирной сети смотреть многие телеканалы, в том числе и телеканал «2+2». В ходе санкционированного обыска по адресу проживания фигуранта, представители киберполиции обнаружили и изъяли компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование сайта katalogwb.pp.ua. Изъятая техника была направлена в экспертный центр при МВД, эксперты которого впоследствии подтвердили многочисленные факты незаконных действий фигуранта.

Администратором сайта katalogwb.pp.ua является 45-летний уроженец Запорожья, который с целью получения прибыли и популяризации своего сайта, имея соответствующий опыт и навыки, создал раздел на сайте katalogwb.pp.ua под названием «Онлайн-ТВ»

На сегодняшний день администратору сайта объявлено подозрение по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК Украины, ему грозит штраф от ста до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет с конфискацией всех экземпляров произведений, материальных носителей компьютерных программ, баз данных, программ вещания и оборудования и материалов, предназначенных для их изготовления и воспроизведения. Кроме того, группа 1+1 media готовит гражданский иск в рамках уголовного производства с целью возмещения убытков, нанесенных упомянутыми незаконными действиями.

Старший следователь Коммунарского отделения полиции Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области, капитан полиции Пузанов Сергей: «В ходе досудебного расследования нами были проведены все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, поэтому у нас есть достаточно оснований считать, что указанный житель Запорожья напрямую причастен к указанному уголовному правонарушению. Сейчас остались некоторые формальные процедуры для направления материалов производства в суд».

Жителю Запорожья грозит штраф до 7 тыс. грн за незаконную трансляцию украинских телеканалов

Старший инспектор по особым поручениям отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области, капитан полиции Солдатенко Валентин: «Наше подразделение не впервые раскрывает преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав. Указанное уголовное производство это доказывает. Мы постоянно осуществляем мониторинг сети интернет на предмет выявления нарушений прав интеллектуальной собственности и сообщаем об этом правообладателям».

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