Как создать идеальную команду: итоги проекта Google
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Как создать идеальную команду: итоги проекта Google

от Telekritika
От Telekritika 30
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В 2012 году компания Google пыталась понять, как создать «идеальную команду». Эксперимент назывался «Проект Аристотель». Ниже рассказываем о результатах эксперимента и альтернативных мнениях исследователей.

Можно ли создать идеальную команду? Как сообщает CNBC, после нескольких лет анализа данных и опроса более 180 отделов компании в Google обнаружили, что типы людей (отдельные личности) в команде не так важны.

«У нас было много данных, но никакие из них не указывали на то, что сочетание каких-то определенных типов личности, навыков или опыта имеет какое-либо значение», – сказал один из организаторов проекта в интервью The New York Times.

Исследователи Google выявили пять ключевых характеристик наиболее эффективных команд:

  1. Психологическая безопасность: каждый чувствует себя вправе пойти на определенный риск и знает, что ему не будет стыдно за это и его не накажут.
  2. Надежность: каждый выполняет работу качественно и в срок.
  3. Структура и ясность: все знают, чего от них ждут. Эти ожидания должны быть высокими, но достижимыми.
  4. Значение: каждый осознает цели своей работы (финансовая безопасность, поддержка семьи, помощь команде в достижении успеха и т. д.).
  5. Воздействие: каждый видит, что результат его работы действительно способствует достижению общих целей организации.

Но нашлись и те, кто с Google не согласен. Многие исследователи (за пределами лаборатории Google), опираясь на большое количество научных исследований, утверждают, что все с точностью до наоборот: личность, а не просто навыки – действительно определяющий фактор успеха команды.

Личность, а не просто навыки – определяющий фактор успеха команды

«Слишком часто организации сосредоточены исключительно на функциональной роли и надеются, что хорошая командная работа наладится сама собой, – пишут Томас Чаморро-Премузич, профессор бизнес-психологии в Колумбийском университете и автор книги «Почему так много некомпетентных мужчин становятся лидерами?» и Дейв Уинсборо, бывший вице-президент Hogan Assessment Systems, в статье в Harvard Business Review. – Вот почему даже самые дорогие профессиональные спортивные команды зачастую не соответствуют уровню индивидуальных талантов каждого игрока: из-за отсутствия психологической синергии. Более эффективный подход ориентирован как на личности людей, так и на их способности».

Исследователи также обнаружили, что самые слабые команды обладают высокой установкой на прагматизм, но в графе «построение отношений» у них значится 0. При этом нельзя утверждать, что прагматизм – обязательно плохо, просто он может привести к линейному мышлению. Технические навыки важны на ранних этапах карьеры, но чем выше ваш уровень, тем меньше к ним требований, и тем больше нужно «правополушарных» навыков, чтобы строить конструктивные и мотивирующие отношения с окружающими.

Иными словами, левое полушарие мозга, ориентированное на детали и факты, помогает людям получить работу, а правое, нацеленное на креатив и интуицию, – развиваться.

Как же максимально развить оба полушария и увеличить ценность для команды?

Если у вас доминирует правое полушарие:

  • Развивайте стратегическое мышление. Нужно знать и понимать, что движет компанию к успеху.
  • Будьте известными в чем-то. Активно совершенствуйте глубокий опыт в областях, в которых вы сильны (к примеру, финансовая хватка, научная экспертиза или даже высокоспециализированные знания, такие как налоговое право или учет слияний и поглощений).
  • Практикуйтесь в решении сложных проблем. Это особенно полезно для тех хитрых вопросов на собеседованиях, которыми славится Google. Используйте навыки линейного мышления в своих интересах, углубляясь в проблемы.

Если у вас доминирует левое полушарие:

  • Развивайте гибкость. Вместо того, чтобы по умолчанию придерживаться «проверенного временем» подхода (что обычно делают прагматики), пытайтесь применять разные варианты и новые идеи.
  • Найдите радость в двусмысленности. Учитесь справляться с неопределенностью и принимать решения, не имея всей информации заранее.
  • Проверяйте свои навыки социального лидерства. Когда в последний раз вы мотивировали окружающих или тесно общались с товарищами по команде? Вы можете прийти к выводу, что вам это на самом деле нравится.

Напомним, компанию Google обвиняют в недоплате женщинам-сотрудницам.

Фото: hbr.org

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