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Издатели потеряли 20% заработка из диджитал-рекламы из-за коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 299
Главная Диджитал Издатели потеряли 20% заработка из диджитал-рекламы из-за коронавируса

Рекламодатели пополнили блок-листы ключевыми словами.

Поскольку пандемия коронавируса продолжает доминировать в новостных изданиях по всему миру, рекламодатели добавили ключевые слова, связанные с вирусом, в блок-списки. Об этом пишет Digiday.

В результате — блокируются главные страницы новостных сайтов, из-за чего издания теряют свои заработки с рекламы.

На главных страницах, как правило, размещается самая прибыльная реклама, она приносит десятки тысяч фунтов в день на премиальных сайтах в Великобритании. Например, Guardian получает 80 тыс. фунтов стерлингов ($98 тыс.) в день за индивидуальные форматы на главной странице, согласно его прейскуранту.

Согласно анализу британских премиальных новостных сайтов, проведенному Adyoulike, в первую половину марта рекламные доходы с главной страницы снизились на 20%. Также за этот период на 40% упал таргетинг на главные страницы новостных изданий на открытых рекламных биржах.

Рекламные агентства и консультанты пытаются поддержать издания. К примеру, DoubleVerify, компания по верификации рекламы, на этой неделе посоветовала своим клиентам не включать в свои блок-листы такие категории, как natural disasters /стихийные бедствия. В нее компания включила и пандемию коронавируса. DoubleVerify также советует рекламодателям добавлять исключения для главных страниц и страниц разделов: международных новостей, бизнеса и других, даже если они хотят избегать отдельных статей, связанных с коронавирусом, сказал Мэтт Маклафлин, COO DoubleVerify.

Агентство по покупке рекламы Magna Global также посоветовало клиентам не блокировать слова, связанные с коронавирусом для своих рекламных диджитал-площадок.

Фото: unsplash

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