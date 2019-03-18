👨‍💻 История дурацкого провала: почему BitTorrent тихо умирает

Старший редактор Wired Джесси Хемпель, пишущая о технологичном бизнесе, решила разобраться, что происходит с BitTorrent. Компания с уникальной технологией и несомненным value превратилась в тихо угасающий бизнес. Джесси пообщалась со всеми причастными и собрала историю «непрорыва», чтобы все мы перестали верить в волшебных единорогов и научились отличать бизнес от отличной технологии, которая, как показывает практика, сама себя не продаст.

Лирическая предыстория

В апреле 2018 года двоюродные братья Боб Деламар и Джереми Джонсон стали соруководителями BitTorrent. Деламар – сорокалетний канадский японофил с выдающейся бородой; Джонсон – сетевой инженер из Сан-Диего. Благодаря необычному финансовому соглашению они представляли группу из четырех человек, которая недавно приобрела контрольный пакет акций компании, и у них был план превратить BitTorrent в «следующий Netflix».

BitTorrent уже пытался стать новым Netflix, задолго до того, как Netflix стал «следующим Netflix». Компания была основана в 2004 году Брэмом Коэном, изобретателем протокола с открытым исходным кодом (the open-source protocol), который дал название стартапу, и Эшвином Навином. BitTorrent-протокол – был гениальным способом передачи больших объемов информации по сети, разбивая ее на маленькие фрагменты, отправляя их через децентрализованную пиринговую сеть (peer-to-peer network) и собирая ее заново.

С самого начала у BitTorrent была существенная проблема – пираты использовали его для нелегального обмена фильмами, превратив BitTorrent в Napster индустрии развлечений

Компания BitTorrent началась с крутых идей Коэна. Он изобрел один из самых фундаментальных инструментов в интернете, и, конечно, из него можно было сделать бизнес.

Но с самого начала у BitTorrent была существенная проблема – пираты использовали его для нелегального обмена фильмами, превратив BitTorrent в Napster индустрии развлечений (тоже файлообменный сервис, который закрыли после множества судебных исков из-за нарушения авторских прав).

Борьба с пиратами и нехорошим имиджем

В течение 12 лет инвесторы, руководители и основатели BitTorrent множество раз пытались разработать стратегии заработка денег, включая корпоративное программное обеспечение и развлекательный бизнес, убедив всех в том, что, конечно, люди могут использовать протокол BitTorrent для осуществления незаконной деятельности, но BitTorrent в конечном счете просто инструмент – и действительно отличный инструмент, который можно использовать для действительно хороших вещей.

И они были правы: 170 миллионов человек использовали протокол каждый месяц, согласно информации официального сайта компании. Facebook и Twitter используют его для распространения обновлений на своих серверах. Университет штата Флорида использовал его для распространения больших научных баз данных для своих исследователей. Blizzard Entertainment использовала BitTorrent, чтобы игроки могли загружать World of Warcraft. Сайт компании может похвастаться тем, что протокол перемещает до 40% мирового интернет-трафика ежедневно.

Но преобразование этой технологии в любой вид бизнеса оказалось труднодостижимым.

Попытки диверсификации возможностей сервиса

К прошлой весне BitTorrent уже дважды пытался стать медиакомпанией. В 2007 году была запущена сеть BitTorrent Entertainment Network, которая представляла собой магазин фильмов и музыки, но это не принесло денег, и сеть закрыли год спустя.

Затем появился BitTorrent Bundle, запущенный в 2013 году, который конкурировал с iTunes и Amazon, позволяя артистам распространять свои работы напрямую среди поклонников за небольшую плату. В 2014 году компания даже объявила о планах выпустить собственную оригинальную серию, sci-fi-шоу «Дети машины». Но к началу следующего года BitTorrent отказался от этой стратегии.

Некоторые стартапы рождаются счастливчиками

Благодаря правильному выбору времени, технологии или руководителей одни стартапы достигают успеха масштаба Facebook. Другие вскоре терпят неудачу. В этом тоже есть определенная удача – в быстром запуске и быстром закрытии. Гораздо больше стартапов, которые, собрав средства на основании хорошей идеи и команды, годами или даже десятилетиями тратят время на поиски клиентов или партнеров, которые ее реализуют. Их инвесторы терпеливы, но все заканчивается, в том числе и терпение. Их топ-менеджеры меняются, затем снова меняются. Основатели уходят или надеются, что компания, которую они задумали, каким-то образом в конечном итоге проявит себя. Они – зомби-стартаперы.

Зомби-стартап

Так обстоит дело и с BitTorrent. В течение десятка лет она оставалась технологией поиска бизнеса. Тратили миллионы на неудачные схемы, приближая компанию к краху. Затем, в прошлом году, Деламар и Джонсон подготовили план спасения – раз и навсегда.

Джесси Хемпель хотелось также узнать, что случилось с Children of the Machine, оригинальной серией, за анонс которой BitTorrent получала похвалы. Компания не хочет комментировать эту историю. И Хемпель пришлось собирать информацию, разговаривая с нынешними и бывшими сотрудниками, инвесторами и артистами.

Это история последней драматической и странной главы в жизни одной венчурной компании, которая не смогла добиться успеха, но и НЕ потерпела неудачу

Считайте, что это рассказ о морали для несогласных инвесторов и предпринимателей. Это история последней драматической и странной главы в жизни одной венчурной компании, которая не смогла добиться успеха, но и НЕ потерпела неудачу.

9 месяцев, чтобы придумать, как передавать массивные файлы

В свои двадцать с лишним лет, выполняя ряд заданий по работе с доткомами, Брэм Коэн провел девять месяцев, сгорбившись над клавиатурой Dell за столом в своей столовой, поглощенный задачей, которую он мог решить записывая большое количество кодов. Он жил за счет своих сбережений, а потом и кредитных карт. Он был уверен, что сможет выяснить, как решить головоломку, которая ставила программистов в тупик с самого начала работы в интернете, – как передавать массивные файлы баз данных. Результатом, конечно же, стал протокол с открытым исходным кодом BitTorrent.

В 2004 году Коэн вступил в партнерские отношения со своим младшим братом Россом Коэном и выпускником Goldman Sachs и Yahoo Эшвином Навином, чтобы попытаться создать бизнес вокруг протокола. Они привлекли $8,75 млн от Doll Capital Management

Изначальным бизнес-планом было создание места на рынке, подобного eBay, чтобы продавать потребителям контент с высокой пропускной способностью. Они могли зарабатывать на этом либо с помощью рекламы, либо взимая с продавцов комиссионные. Венчурная фирма Accel возглавила следующий этап развития компании в декабре 2006 года.

С самого начала у компании были кадровые проблемы. Брат Коэна, который отвечал за инженеров, вскоре ушел. В 2007 году Коэн уступил роль генерального директора недолговечному постороннему, перейдя на вновь созданную должность Chief Scientist (название, которое он сохранил). В 2008 году Эрик Клинкер, который был тогда главным технологическим директором, стал генеральным директором BitTorrent. Клинкер обладал редким сочетанием навыков управления компанией с технической подкованностью, чтобы завоевать уважение Коэна.

Рекапитализация в надежде на рост

Оригинальная бизнес-идея не получила развития, и в течение многих лет компания искала многообещающие альтернативы. В 2008 году, приняв третий раунд финансирования, компания признала, что бизнес не «набирает оборотов» и согласилась на рекапитализацию. Они вернули инвесторам $17 миллионов, и привлекли $7 миллионов – от тех же инвесторов, по значительно сниженной стоимости. Это был знак, что компания попала в беду. Навин ушел, но BitTorrent все же пыталась остаться на плаву.

Так шла жизнь BitTorrent

Штаб-квартира компании находилась в сером офисном комплексе в районе SOMA в Сан-Франциско. Руководители пробовали стратегии, нанимали людей, переживали неудачи и увольняли людей с незавидной регулярностью. Они все еще не могли договориться о пути развития компании. Некоторые специалисты полагали, что нужно усилить технический бизнес, создавая продукты, которые нравятся людям.

Например, они разработали продукт под названием Sync, представляющий собой децентрализованную версию Dropbox. Другие хотели, чтобы это была «развлекательная компания», заключающая выгодные предложения по отправке контента клиентам. Без конкретного фокуса в работе компания зашла в тупик. BitTorrent уволила почти треть из 150 своих сотрудников. Именно тогда группа инвесторов предложила вмешаться.

Смена курса и приход инвесторов

По венчурным нормам это была необычная сделка. Вот как это было сделано: Джонсон и его двоюродный брат, Роберт Деламар, объединились с двумя другими, чтобы основать инвестиционную компанию под названием DJS Acquisitions. У них не было денег, чтобы сразу выложить большую сумму, но они предложили вексель на 10 миллионов долларов в обмен на долю Accel в BitTorrent, а также оставшуюся долю DAG в компании. (DAG была миноритарным акционером). План состоял в том, что DJS погасит вексель через год.

План превращения BitTorrent в развлекательную компанию

В результате этой сделки команда DJS, которая на самом деле не вложила никакого капитала, приобрела значительную власть в компании. DJS унаследовала два из пяти мест в совете директоров BitTorrent, заменив Ping и партнера из DAG на Джонсона и Деламара. Ей принадлежало более 50% привилегированных акций компании, другими словами, DJS имела полный контроль.

Совет директоров назначил Деламара и Джонсона генеральными содиректорами, и они были свободны следовать своей стратегии превращения BitTorrent в голливудского бегемота.

К июню BitTorrent развела корпоративный и медиабизнес, запустив свой продукт Sync через отдельную компанию под названием Resilio. Ею управляет Клинкер. Сегодня Resilio предлагает freemium программное обеспечение для компаний.

Кино, музыка и гранты

Тем временем Джонсон и Деламар быстро пришли к пониманию того, что они считали серьезным шансом для BitTorrent стать СМИ. Деламар планировал открыть офис в Лос-Анджелесе и стал ездить между Лос-Анджелесом и Ванкувером, где он жил в двухкомнатной квартире в здании отеля Shangri-La Hotel. Тем временем Джонсон открыл инженерное бюро возле своего дома в Сан-Диего.

Они наняли людей, увеличив численность персонала на 26 процентов в период с января по июнь, большинство из них – спецы в области маркетинга и продаж. Они также привлекли некоторых из своих сотрудников в качестве старших руководителей, которые одновременно продолжали работать в Pacific Future Energy. Саламе, который в настоящее время является генеральным директором и исполнительным председателем PFE, получил от BitTorrent $154 тыс. за консультационные услуги. Деламар, который остается старшим советником PFE, также нанял Джереми Фризена, главного инвестиционного директора PFE, в качестве исполнительного вице-президента по корпоративному развитию; Фризен тоже работал на обе компании одновременно.

BitTorrent был разумным вариантом для распространения фильмов и музыки, который позволял артистам контролировать распространение своей продукции

Пара быстро – за большие деньги – распространила новость в Голливуде и за его пределами. BitTorrent был разумным вариантом для распространения фильмов и музыки, который позволял артистам контролировать распространение своей продукции и имел хороший потенциал по охвату большой аудитории. Они наняли Мисси Лейни, которая руководила Программой услуг для артистов Sundance Institute, чтобы помочь кинематографистам.

Они повторно запустили свою платформу, предназначенную для того, чтобы артисты могли распространять свои работы напрямую среди фанатов, назвав ее BitTorrent Now. Они взяли к себе сына бывшего ведущего новостей из CNN, чтобы начать выпуск новостей онлайн. А также открыли фонд Discovery, обещая гранты в размере до $100 тыс. 25 начинающим артистам.

Аудитория и сбор денег

Даже несмотря на то, что рекламные доходы BitTorrent, по-видимому, снижались, Деламар проводил большую часть своего времени, пытаясь убедить голливудских продюсеров, что BitTorrent может обеспечить огромную аудиторию и прибыль для их творческой работы. В августовском электронном письме продюсеру X-Men Тому Десанто, которым он поделился со всей компанией, Деламар предложил план по сбору миллиарда долларов для следующего проекта Десанто с помощью BitTorrent.

К концу лета стало ясно, что стратегия не работает. Пара распылила более трети существующего денежного резерва компании, в то время как выручка снизилась. Согласно финансовым документам, предоставленным совету директоров, BitTorrent в течение нескольких лет поддерживал денежные резервы в размере $33 млн, давая или принимая несколько сотен тысяч. К июлю прошлого года у компании было $14,9 млн, и, по прогнозам, конец года составит чуть более $8 млн. Компания потратила $10,1 миллиона за первые шесть месяцев года.

Иногда технологии не являются продуктом

На фоне всех этих усилий Коэн не имел большого влияния и мало взаимодействовал с остальными людьми созданной им компании, чтобы сделать что-то из своего изобретения. Его позиция была настолько ослаблена, что у него практически не было права голоса; профессиональные инвесторы контролировали 70 процентов BitTorrent. А внутри самой компании Коэн не получал прямых отчетов. В течение последних нескольких лет он вкладывал свою энергию в BitTorrent Live, технически сложную часть программного обеспечения, которая позволяет проводить трансляцию в прямом эфире напрямую зрителям. Летом, после нескольких лет разработки, компания выпустила приложение в бета-версии.

В октябре 2016 года, через год после того, как DJS заключил соглашение с Accel, истек срок векселя. DJS не может заплатить, и Дэвид Чао из DCM (оставшийся венчурный инвестор), чтобы заплатить за вексель, взял на себя контроль над акциями и предоставил три места в совете директоров DCM. BitTorrent уволил своих новых бессильных содиректоров. Сегодня главный финансовый директор компании, Дипак Джоши, является временным генеральным директором. Деламар и Джонсон покинули компанию. BitTorrent закрыл свою производственную студию в Лос-Анджелесе и офис в Сан-Диего и уволил многих сотрудников. Фонд Discovery, объявивший гранты художникам в августе, наконец-то разослал всем заявителям электронное письмо с сообщением, что программа приостановлена.

Непонятно, что ждет компанию.

Гений Брэма свидетельствует о том, что никто еще не создал лучшую ловушку для перемещения больших баз данных по плохим сетям

Почти у всех опрошенных, имевших прямое или косвенное отношение к компании, были разные взгляды на то, что пошло не так при запуске стартапа: междоусобицы, расточительные расходы, стратегические ошибки. Но все соглашались в одном: технология, изобретенная Коэном, была блестящей. Один человек сказал: «Гений Брэма свидетельствует о том, что никто еще не создал лучшую ловушку для перемещения больших баз данных по плохим сетям».

Возможно, урок заключается в том, что иногда технологии не являются продуктом. И они не компании, а просто чертовски хорошие технологии. Винт Серф не получил состояния размером с Google за то, что помог изобрести протоколы TCP/IP для интернета (хотя он получил Национальную медаль технологии США). Более того, чтобы быть успешным, стартапу требуется как отличная идея для продукта или услуги, так и отличная идея, как на этом заработать. Одно без другого чревато неудачей.

Тем не менее, как и многие другие зомби-стартапы, разбросанные по Силиконовой долине, BitTorrent еще не умер. Незадолго до праздников в application store дебютировало приложение Cohen BitTorrent Live.