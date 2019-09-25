Однажды в Multiplex: Виталий Писаренко об аудитории, Screen X и квотах

Подойдя к двери офиса CEO Multiplex Виталия Писаренко, мы с коллегой Димой Чичканом уткнулись в табличку «Пика-босс». Эта маленькая деталь очень показательна в контексте украинских боссов. Немногие из них склонны к самоиронии. И это крайне важная характеристика, особенно для человека, занимающегося продвижением кинофильмов. В кабинете Виталия Писаренко все выдает в нем заядлого гика: от кресла-мешка в виде Пикачу до коллекционных статуэток покемонов. Но ауру несерьезности от нестандартного увлечения быстро развеивается, когда дело доходит до вопросов о бизнесе.

Во время интервью Виталий Писаренко рассказал «Телекритике», что любит кино и часто посещает премьеры. Последний фильм, который ему удалось посмотреть, – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Самым любимым жанром он назвал зрелищное кино и блокбастеры, например: «Человек-паук», «Мстители» и «Детектив Пикачу».

В декабре будет год с момента, как вы стали гендиректором Multiplex. Расскажите, пожалуйста, как бы охарактеризовали компанию сегодня?

Multiplex – сеть кинотеатров, которая движется в сторону интертеймент-холдинга. Помимо основного бизнеса, связанного с кинотеатрами, мы занимаемся инвестициями в кино. Мы в первую очередь ориентированы на зрителя. Он наш основной клиент. Хотя, я считаю, что любой бизнес – сервис-ориентированный. Даже те, кто продает унитазы, все равно вынуждены придумывать сервисы, интересные покупателю – доставка, удобный способ оплаты, приложение с дополненной реальностью, чтобы «примерить» покупку под себя, – все работает на привлечение клиента. Думаю, это единственный рациональный путь развития.

Сейчас в Украине часто обсуждается тема цифровой трансформации бизнеса как необходимости для развития в новых экономических условиях. Как она коснулась киносети?

Что касается технологий, я считаю, что украинский бизнес ушел дальше многих европейских компаний. Индустрия Fintech и IT-сектор – яркий пример, как технологии быстро внедряются в бизнес и повседневную жизнь. Что касается Multiplex – наши цифровые сервисы удобные и достаточно развитые, часто – более востребованные, чем аналогичные сервисы на более развитых рынках. Когда мы начинали? не было ничего, но нам изначально удалось выстроить правильную систему. Согласитесь, менять курс на диджитализацию, когда твоей компании 20 лет и все процессы уже отлажены, сложно.

Если говорить о технологических решениях, у Multiplex есть собственная СRM-система, как и у всех больших сетей. Использование такой технологии в длительной перспективе позволяет значительно экономить человеческий ресурс, а процесс становится более автоматизированным и эффективным. На практике было так: приходил человек и запускал показ фильма, нажимая на кнопку Play. Сейчас все то же самое происходит более-менее удаленно. Система напрямую не касается клиента, но за счет автоматизации процессов помогает нам улучшить качество сервиса в целом.

Вы наверняка собрали большую базу, как используете эти данные для бизнеса?

В нашей базе, которую мы накапливали с самого начала, насчитывается более 1 миллиона человек. Мы еще далеки от того, чтобы использовать данные на полную мощность, но уже предпринимаем некоторые шаги в этом направлении. Умение работать с date требует времени.

Сейчас наступил тот момент зрелости, когда постепенно можно начинать анализировать эти данные и предоставлять более персонализированные сервисы нашим клиентам. Кстати, работа с данными – одна из наших стратегических целей. Мы верим, что у нас собрана самая активная аудитория со всей Украины, заинтересованная получать от нас дополнительные предложения.

По качеству наша аудитория более интересная, чем у телеканалов. Это люди, у которых есть лишние деньги на развлечения. Мы можем точно подсчитать, оцифровать, отследить. Телеаудитория не дает таких возможностей для анализа, это скорее обобщенные выводы.

Мы активно развиваем наши онлайн-продажи, в том числе из-за того, что покупка онлайн дает больше технических возможностей собирать данные о своей аудитории.

Все обсуждают big data, но в Украине мало практических примеров, когда работа с данными раскрыта в полностью.

Можно утверждать, что сейчас большинство людей предпочитают совершать покупки онлайн? По вашей аудитории это заметно?

В 2016 году мы продавали всего 5% билетов онлайн, сейчас – больше 50%. На самом деле, это огромный прогресс. Мы уже экспериментируем и пробуем модели, где 100% продаж происходят онлайн. Мы кардинально изменили и улучшили свои сервисы, благодаря чему у нас произошел качественный рывок. Если говорить о предпочтениях аудитории, то блокбастеры – наше все. На премьеру «Мстителей», например, билеты были выкуплены за 3 недели.

Мы работаем для широкой аудитории. У нас есть предложения для всех: контент для семейного просмотра, блокбастеры, интеллектуальное кино. Для более молодой и модной аудитории мы прокатываем киберспорт-турниры и музыкальные концерты.

С декабря 2015 года количество продаваемых билетов выросло с 4 до 10 миллионов. Рост доли рынка кинопроката – с 22% до 35%.

Очевидно, что мы предлагаем хорошую ценовую политику, которая позволяет привести на просмотр всю семью, купить попкорн, сделать посещение кинотеатра полноценным досугом.

Multiplex активно входит в сферу кинопроизводства. Как вы расцениваете ваше сотрудничество с Film.Ua?

Film.Ua и дистрибьютор MMD, которым владеет Multiplex, до января 2020 года выпустят целый ряд украинских фильмов на киноэкраны, среди них: «Полина и тайна киностудии», «Гарет Джонс», «Фокстер и Макс», «Захар Беркут», «Скажене весілля 2» и «Пульс».

Мы предполагали, что «Полина» будет не кассовым проектом. Но у нас еще четыре проекта выйдут в прокат. Фильм «Захар Беркут», на наш взгляд, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать украинским мега-блокбастером. Надеюсь, зрители смогут оценить кино по достоинству: интересная патриотическая история, актерский состав, отличный продакшен, спецэффекты.

Фильм «Гарет Джонс», сделанный в копродукции – один из проектов, который мы рассматриваем как вероятно успешный не только в украинском, но и в международном прокате

Мы – лидер рынка. Наше большое преимущество – это охват рынка: мы можем собрать аудиторию в любом городе Украины. Такой статус хорошо работает в качестве маркетингового позиционирования и как рекламный инструмент. Но с точки зрения коммерции и прокатных условий разницы между нами и другими игроками нет. Если честно, нас сильно тормозят макроэкономические факторы. В принципе, рынок не насыщен и мы легко могли бы удвоить количество залов в стране. Но наши коллеги девелоперы предпочитают строить коммерческую недвижимость там, где больше платежеспособного населения. В первую очередь это Киев. Хотя мы вполне готовы открывать по несколько кинотеатров в других городах Украины, но нам не хватает хороших площадок.

Фильм «Гарет Джонс», сделанный в копродукции, – один из проектов, который мы рассматриваем как возможно успешный не только в украинском, но и в международном прокате. Команда фильма состоит из европейский профессионалов из Польши, Украины и Великобритании: главную роль сыграл британский популярный актер Эдвард Нортон, режиссером картины стала Агнешка Холланд. Тема фильма очень интересная, и мы будем его представлять в двух версиях: для широкого проката и для Берлинского кинофестиваля. Мы, кстати, поменяли название фильма на «Цена правды». Я считаю, очень удачно.

Для рекламы фильма очень важна омниканальность – правильный микс каналов коммуникации. У человека в голове должна сложиться целая история, чтобы он увидел рекламу фильма на бигборде, затем посмотрел трейлер в Youtube и в конечном итоге принял решение пойти и посмотреть фильм. Но, судя по практике, лучше всего работает сарафанное радио. Если человеку действительно понравилось кино, то он с высокой долей вероятности расскажет о нем своему окружению. Особенно это хорошо работает с национальным продуктом.

Например, в прошлом году «Скажене весілля» вышло в один день с премьерой Venom. В первый уик-энд разрыв в бокс-офисе был в два раза не в пользу «Весілля»; на втором уик-энде оба фильма сравнялись в показателях; третий уик-энд показал, что украинский фильм стал лидером. Думаю, такой результат, потому что фильм получился по-настоящему народным.

Еще одним удачным проектом стала «Полина». Допремьерный показ картины прошел в «Планета кино» на открытие ТЦ River Mall. Некоторые удивились, что не в нашей сети, но я не вижу в этом ничего страшного. Фильм создавался для широкого проката. Мы, как инвесторы, не забираем на себя решения по продвижению фильмов, мы готовы делиться. Чем больше людей будут иметь возможность увидеть наш кинопродукт, тем лучше.

Технология ScreenX уникальна 270-градусным панорамным форматом изображения нового поколения. Эффекта полного погружения помогают добиться 5 проекторов, каждый из которых отображает изображение на отдельную зону. На сегодняшний день в мире 220 залов

В Одессе открывается ваш зал с ультрасовременной технологией ScreenX. Почему зайти с таким панорамным форматом вы решили именно с Одессы?

Мы хотели как можно скорее запуститься после подписания контракта и удобной локацией стала Одесса. Мы переоборудовали обычный зал, сделав его с расчетом на 226 мест. Технология ScreenX уникальна 270-градусным панорамным форматом изображения нового поколения. Эффекта полного погружения помогают добиться 5 проекторов, каждый из которых отображает изображение на отдельную зону. На сегодняшний день в мире 220 залов, включая 90 экранов в Южной Корее, 73 экрана в Китае, 20 – в Соединенных Штатах, 12 – в Англии, 4 – в Турции, 4 – в Японии, 3 – в Швейцарии, 3 – во Франции, 2 – во Вьетнаме и по 1 экрану в Испании, Венгрии, ОАЭ, Кувейте, Таиланде, Индонезии, Израиле, Канаде и Польше, а теперь первый зал открылся в новом ТРЦ Retroville в Одессе. Мы готовы расширяться, но для старта тестируем вначале Одессу, а дальше Киев.

В Screen X я успел посмотреть «Богемскую рапсодию», и мне понравилось, хотя я был скептически настроен. Полное ощущение присутствия – все периферическое зрение задействовано за счет боковых экранов. Я поменял мнение об успешности технологии как раз после просмотра. Такой формат меняет ощущения, он по-настоящему завораживает. И самое важное – его невозможно сравнить с IMAX. Для меня IMAX – золотой стандарт классического просмотра, когда ты смотришь фильм в максимальном качестве.

Мы думаем, что технология Screen X будет коммерчески успешной. Пока самое узкое место – небольшое количество контента. Корейская компания, которая придумала эту технологию, имеет больший коммитмент, чтобы производить собственный контент под технологию Screen X. Большая часть их бизнеса – это сеть кинотеатров (примерно 4000), с помощью которой они популяризируют свою технологию, что делает Screen X более интересной для других сетей и студий. Я не считаю эту технологию конкурентом 3D. Думаю, они смогут развиваться параллельно.

Какова судьба эксперимента с VR-кинотеатром в ТЦ Lavina Mall? Будет продолжение?

Это был успешный проект с коммерческой точки зрения, а также мы получили много практического опыта с VR (виртуальная реальность. – Ред). Но стало очевидно, что развивать эту историю в формате киносети нецелесообразно. Поэтому мы закрыли этот эксперимент в Lavina Mall.

Вы говорили, что движетесь в сторону интертейнмент-холдинга. Как еще планируете диверсифицировать свою деятельность?

Совсем недавно мы запустили собственный компьютерный клуб как пилотный проект. Мы сделали исследование в этом направлении рынка и увидели, что в Украине есть компьютерные клубы, но качество их сервиса плохое. Может, это неожиданное решения для 2019 года, так как клубы больше ассоциируются с девяностыми, но сейчас, как мне кажется, у них появился второй шанс на популяризацию. Поскольку большая часть функций компьютера перешла в смартфон, многие люди отказываются от десктопа дома. К тому же современные игры более требовательны к техническим возможностям компьютера, которые есть не у каждого домашнего устройства. Поэтому этот вид досуга возвращается.

Кстати, мы больше трех лет показываем у себя в кинотеатрах киберспортивные турниры по разным дисциплинам и игра Dota2 пользуется самой большой популярностью. Несмотря на то что самое успешное время для украинских команд закончилось, спрос на показы трансляций очень высокий. Я и сам раньше играл в Dota2, а сейчас мне очень нравится Zelda.

А об инвестициях в стартапы вы не думали?

Мы инвестировали в стартап FANDER – сервис, который помогает подобрать фильмы и сериалы для просмотра, дает возможность обсуждать кино, читать новости и т. д. То есть это социально ориентированная платформа для тех, кто интересуется кино и сериалами. FANDER развивается и с точки зрения своей экспертизы он довольно успешен. Проект полноценно работает на украинском рынке с перспективой выхода на ближайшие рынки. Скоро он запуститься в Беларуси.

Мы очень конкурентоспособны для выхода на другие рынки, учитывая, как сложно строить успешный долгосрочный бизнес в Украине. У нас очень низкая цена билета, потому что платежеспособность населения невысокая. Это очень важный аспект при построении стратегии бизнеса

Многие крупные украинские компании рассматривают европейские рынки, как возможность масштабировать собственный бизнес. Есть в планах вывести Multiplex в соседние страны?

Для кинотеатров выйти на новый рынок – это очень сложно. Когда-то мы рассматривали возможность расширения бизнеса в Беларусь, но по ряду причин у нас не получилось. На самом деле в нашем бизнесе очень важны локации. Если мы понимаем, что течение нескольких лет мы можем открыть несколько кинотеатров, тогда история для нас интересная. Пока что мы не видим возможности масштабироваться, например, в Восточную Европу.

Хотя мы очень конкурентоспособны для выхода на другие рынки, учитывая, как сложно строить успешный долгосрочный бизнес в Украине. У нас очень низкая цена билета, потому что платежеспособность населения невысокая. Это очень важный аспект при построении стратегии бизнеса. Мы, как компания, все время функционируем в условиях, когда нам нужно быть очень адаптивными и все время удовлетворять потребности наших зрителей, оставаясь в определенном ценовом сегменте. Предлагать зрителю объективную ценность, которая понятна и по карману. Например, чтобы они пошли не на шашлыки, а в кино. Наш зритель должен выйти из кино с мыслью, что было круто и ему все понравилась. Но самое главное – без ощущения, что этот поход был критичным для его бюджета. Мы работаем в такой парадигме.

Вы известны как противник кинотеатральных квот на национальный продукт. Какую альтернативу вы можете предложить этой системе?

Я противник квот, потому что считаю это неэффективным способом поддержки и раскрутки украинского кино. Если это делается для того, чтобы развивать культуру и творческий уровень нашего кинематографа, тогда стоит это делать при помощи фестивалей, премий. Если мы говорим о коммерческом продукте, тогда давайте ставить цели по бокс-офису. Но тогда и формат продукта должен быть коммерческим. У нас не хватает четкого целеполагания. Например, украинские фестивальные фильмы рассчитывают на большие кассы, а все происходит ровным счетом наоборот. Потому что люди лучше смотрят голливудское кино и блокбастеры. И это не секрет. Давайте вспомним, что Голливуду более 100 лет, на территории Украины зрители смотрят американские фильмы почти 30 лет. Когда украинский кинематограф был в упадке, зрители продолжали ходить в кинотеатры и смотрели голливудские блокбастеры. Мы еще на начальной стадии развития. У нас банально нет своих кинозвезд. И понятно, что спрос на украинский прокат намного меньший. Вот именно в этом моменте государство должно помогать украинским фильмам – популяризируя их, финансируя продвижение и рекламу.

Кстати, история про отсутствие кинозвезд она двоякая. Продюсеры и режиссеры ищут популярные лица в смежных сферах – на телевидении и в шоу-бизнесе, тем самым не раскручивая актеров, которые могли бы стать звездами. Потому что для кассового успеха кино и для привлечения зрителя популярная личность очень важное условие.

Сейчас происходят изменения во всех органах исполнительной власти, в том числе и в тех, которые ответственны за вопросы продвижения украинского кино. И мы рассчитываем на диалог и надеемся, что совсем скоро украинские фильмы обретут стабильную аудиторию, а также собственных звезд.

Беседовали: Ксения Лесничая, Дмитрий Чичкан

Фото: Александра Йорк