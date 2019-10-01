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Алексей Дурнев: “Я не просто веселю людей, я — социальный доктор”

от Ира Керст
От Ира Керст 180
Главная Диджитал Алексей Дурнев: “Я не просто веселю людей, я — социальный доктор”

Экс-телеведущий, а теперь продюсер, блогер и, не побоимся этого слова, инфлюенсер Алексей Дурнев давно и весьма продуктивно сотрудничает с самыми разными брендами. Имея успешные кейсы, Алексей с удовольствием делится своим опытом с медийщиками и блогерами, рассказывая о том, как создавать удачные коллаборации с различными брендами. Вот и нам тоже его опыт интересен.

Поэтому «Телекритика» пообщалась с Алексеем, чтобы узнать, почему он променял ТВ на YouTube, как открыл собственный магазин и чем планирует накормить людей.

Вы стали знаменитым благодаря ТВ, но сейчас полностью перешли на видеохостинг YouTube. Решили работать на себя, а не на какую-либо телекомпанию?

Отчасти можно и так сказать… Дело в том, что YouTube более гибкий, по сравнению с ТВ. То есть, тут мне гораздо понятнее отклик аудитории, а еще можно постоянно меняться и находить больше возможностей для новых сценариев. Да, я пробовал делать на телевидении несколько проектов, но, в итоге, отказался от этой затеи. Потому что работа выглядит так – канал заказал у тебя 20 эпизодов, ты снимаешь, снимаешь, а потом, где-то на эпизоде эдак третьем понимаешь, что что-то делаешь не так, или кто-то из коллег что-то упустил, но поздно, ведь проект запущен! С этой точки зрения, телевидение  – старая школа. 

И сейчас вы продюсингом ТВ-проектов не занимаетесь?

Нет.

Алексей Дурнев: “Я не просто веселю людей, я - социальный доктор”

Алексей Дурнев во время выступления на конференции Future Lab X

У вас несколько YouTube-проектов, а это значит, что с вами работает целая команда. Расскажите, кто и что делает?

Да, команда действительно большая – порядка 20-ти человек. Это редакторы, фотограф, юрист, SMM-менеджер, оператор, монтажер, звукорежиссер, режиссер, стилист. Есть еще отдельная команда, которая занимается таким проектом, как “Дурнев Shop” (продажа мерча). В их зоне ответственности – работа с подрядчиками, прием заказов, своевременная отправка товара, общение с клиентами и так далее.

То есть, вы – сам себе интернет-компания, учитывая то, что у вас несколько влогов…

Да, хотя я не назвал бы это влогами. Скорее, это видеопродукты, которые имеют разный формат и ориентированы на разную аудиторию. 

Например, на данный момент нашим главным продуктом является “Дурнев смотрит сторис”. На него мы ориентируемся, кода работаем над другими продуктами. Но тенденция может и измениться. К примеру, предпоследняя серия “Дурнев ищет парня” вышла на лидирующую позицию, благодаря наивысшей скорости набора просмотров за всю историю канала. Так что в топе сейчас именно продукт “Дурнев ищет парня”.

И правда, вы создаете продукты и не только “видео”…

Да. Наш мерч, в частности футболки с мемами, появился именно благодаря тому, что интернет дает возможность моментально получать данные об отклике аудитории, ее настроении, предпочтениях и так далее. Все началось с того, что я искал классную футболку (я тогда находился в Тбилиси, где снимал очередной сюжет), но не нашел ничего подходящего. И вдруг вспомнил интересный случай: ресторатор Николай Тищенко, который был героем одного моего сюжета, оговорился – вместо “заусенец” он сказал “закусенец”. Я подумал, что было бы прикольно напечатать это слово на футболке и в ней появиться в следующем выпуске. Так я и поступил – заказал печать на футболке, надел ее и сел в кадр… Что тут началось! Никто не слушал о чем я там рассказывал, все спрашивали, где можно купить такую футболку. Мы высылали людям макет, чтобы они сами распечатали, отбивались, как могли, но в итоге открыли “Дурнев Shop”, где продаем футболки со все новыми и новыми мемами. Кстати, мемы — это классный инструмент, позволяющий людям помнить о вас и возвращаться к вам снова и снова за новыми идеями и… новыми мемами.

Йорк Александра York Дурнев АлексейДелаю вывод, что ваша целевая аудитория очень любит мемы. А кто эти люди? 

Ядро целевой аудитории составляют девушки от 18 до 40 лет. Что касается мужчин, то каждый третий зритель — мужчина. Также хочу добавить, что мы больше нацелены на украинского зрителя, потому что нам хочется работать именно для него… 

Следовательно, вы заинтересованы и в украинском рекламодателе?..

Да, мы нацелены на то, чтобы работать с украинскими рекламодателями, потому что российский интернет-медиарынок перегружен или значительно заполнен контентом, а украинский интернет-медиарынок остается практически пустым.

То есть, тут проще конкурировать?

Я вам скажу больше — тут просто не с кем конкурировать. У нас нет конкурентов, и потому, когда мы приходим с предложениями к рекламодателям, мы зачастую получаем положительный ответ, ведь никто ничего другого предложить не может. Именно поэтому мы будем и далее увеличивать количество форматов своих видеоподуктов, ведь наша цель —  увеличить количество рекламных проявлений, поток денег и, следовательно, своих возможностей.

Многих драйвят конкуренты. Вы говорите, что таковых не имеете. В таком случае, что драйвит вас?

Я вот уже восемь лет профессионально веселю людей. Многие выросли на моих передачах… Я для своих зрителей, знаете, как доктор… социальный доктор (смеется). Люди мне часто пишут о том, что я им помогаю. К примеру, недавно написала одна девушка о том, что у нее проблемы на работе, на любовном фронте, и вот она пришла домой, посмотрела серию о приключениях Дурнева и ей стало легче. Она написала слова благодарности, а я для себя сделал вывод: можно было пойти в бар и напиться, можно было проплакать всю ночь, но она выбрала юмор, успокоилась и с новыми силами пошла решать свои проблемы. Меня это очень вдохновляет. 

Алексей Дурнев: “Я не просто веселю людей, я - социальный доктор”

Алексей Дурнев на конференции Future Lab X

Какие видите перспективы?

Попробую заняться качественным питанием людей…

Ну, точно доктор! Поясните…

Мы сейчас регистрируем несколько торговых марок. И, естественно, это начинание станет сюжетом для моего нового YouTube-шоу. 

Это будет ресторанная сеть?

Да, есть мысль создать сеть, продавать потом франшизу. Это большие планы, хотя ни я, ни моя команда ничего в этом не понимаем, у нас нет в этом опыта. 

Откуда тогда такая идея?

Знаете, мне всегда нравилось кормить людей. Когда мне было лет 19, я был владельцем маленького кафе… И вот эти воспоминания до сих пор греют мне душу, хочется вернуться к этому, ведь у меня здорово все получалось. 

Фото: Александра Йорк

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