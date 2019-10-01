Алексей Дурнев: “Я не просто веселю людей, я — социальный доктор”

Поэтому «Телекритика» пообщалась с Алексеем, чтобы узнать, почему он променял ТВ на YouTube, как открыл собственный магазин и чем планирует накормить людей.

Вы стали знаменитым благодаря ТВ, но сейчас полностью перешли на видеохостинг YouTube. Решили работать на себя, а не на какую-либо телекомпанию?

Отчасти можно и так сказать… Дело в том, что YouTube более гибкий, по сравнению с ТВ. То есть, тут мне гораздо понятнее отклик аудитории, а еще можно постоянно меняться и находить больше возможностей для новых сценариев. Да, я пробовал делать на телевидении несколько проектов, но, в итоге, отказался от этой затеи. Потому что работа выглядит так – канал заказал у тебя 20 эпизодов, ты снимаешь, снимаешь, а потом, где-то на эпизоде эдак третьем понимаешь, что что-то делаешь не так, или кто-то из коллег что-то упустил, но поздно, ведь проект запущен! С этой точки зрения, телевидение – старая школа.

И сейчас вы продюсингом ТВ-проектов не занимаетесь?

Нет.

У вас несколько YouTube-проектов, а это значит, что с вами работает целая команда. Расскажите, кто и что делает?

Да, команда действительно большая – порядка 20-ти человек. Это редакторы, фотограф, юрист, SMM-менеджер, оператор, монтажер, звукорежиссер, режиссер, стилист. Есть еще отдельная команда, которая занимается таким проектом, как “Дурнев Shop” (продажа мерча). В их зоне ответственности – работа с подрядчиками, прием заказов, своевременная отправка товара, общение с клиентами и так далее.

То есть, вы – сам себе интернет-компания, учитывая то, что у вас несколько влогов…

Да, хотя я не назвал бы это влогами. Скорее, это видеопродукты, которые имеют разный формат и ориентированы на разную аудиторию.

Например, на данный момент нашим главным продуктом является “Дурнев смотрит сторис”. На него мы ориентируемся, кода работаем над другими продуктами. Но тенденция может и измениться. К примеру, предпоследняя серия “Дурнев ищет парня” вышла на лидирующую позицию, благодаря наивысшей скорости набора просмотров за всю историю канала. Так что в топе сейчас именно продукт “Дурнев ищет парня”.

И правда, вы создаете продукты и не только “видео”…

Да. Наш мерч, в частности футболки с мемами, появился именно благодаря тому, что интернет дает возможность моментально получать данные об отклике аудитории, ее настроении, предпочтениях и так далее. Все началось с того, что я искал классную футболку (я тогда находился в Тбилиси, где снимал очередной сюжет), но не нашел ничего подходящего. И вдруг вспомнил интересный случай: ресторатор Николай Тищенко, который был героем одного моего сюжета, оговорился – вместо “заусенец” он сказал “закусенец”. Я подумал, что было бы прикольно напечатать это слово на футболке и в ней появиться в следующем выпуске. Так я и поступил – заказал печать на футболке, надел ее и сел в кадр… Что тут началось! Никто не слушал о чем я там рассказывал, все спрашивали, где можно купить такую футболку. Мы высылали людям макет, чтобы они сами распечатали, отбивались, как могли, но в итоге открыли “Дурнев Shop”, где продаем футболки со все новыми и новыми мемами. Кстати, мемы — это классный инструмент, позволяющий людям помнить о вас и возвращаться к вам снова и снова за новыми идеями и… новыми мемами.

Делаю вывод, что ваша целевая аудитория очень любит мемы. А кто эти люди?

Ядро целевой аудитории составляют девушки от 18 до 40 лет. Что касается мужчин, то каждый третий зритель — мужчина. Также хочу добавить, что мы больше нацелены на украинского зрителя, потому что нам хочется работать именно для него…

Следовательно, вы заинтересованы и в украинском рекламодателе?..

Да, мы нацелены на то, чтобы работать с украинскими рекламодателями, потому что российский интернет-медиарынок перегружен или значительно заполнен контентом, а украинский интернет-медиарынок остается практически пустым.

То есть, тут проще конкурировать?

Я вам скажу больше — тут просто не с кем конкурировать. У нас нет конкурентов, и потому, когда мы приходим с предложениями к рекламодателям, мы зачастую получаем положительный ответ, ведь никто ничего другого предложить не может. Именно поэтому мы будем и далее увеличивать количество форматов своих видеоподуктов, ведь наша цель — увеличить количество рекламных проявлений, поток денег и, следовательно, своих возможностей.

Многих драйвят конкуренты. Вы говорите, что таковых не имеете. В таком случае, что драйвит вас?

Я вот уже восемь лет профессионально веселю людей. Многие выросли на моих передачах… Я для своих зрителей, знаете, как доктор… социальный доктор (смеется). Люди мне часто пишут о том, что я им помогаю. К примеру, недавно написала одна девушка о том, что у нее проблемы на работе, на любовном фронте, и вот она пришла домой, посмотрела серию о приключениях Дурнева и ей стало легче. Она написала слова благодарности, а я для себя сделал вывод: можно было пойти в бар и напиться, можно было проплакать всю ночь, но она выбрала юмор, успокоилась и с новыми силами пошла решать свои проблемы. Меня это очень вдохновляет.

Какие видите перспективы?

Попробую заняться качественным питанием людей…

Ну, точно доктор! Поясните…

Мы сейчас регистрируем несколько торговых марок. И, естественно, это начинание станет сюжетом для моего нового YouTube-шоу.

Это будет ресторанная сеть?

Да, есть мысль создать сеть, продавать потом франшизу. Это большие планы, хотя ни я, ни моя команда ничего в этом не понимаем, у нас нет в этом опыта.

Откуда тогда такая идея?

Знаете, мне всегда нравилось кормить людей. Когда мне было лет 19, я был владельцем маленького кафе… И вот эти воспоминания до сих пор греют мне душу, хочется вернуться к этому, ведь у меня здорово все получалось.

Фото: Александра Йорк