TV online: 5 лучших приложений для просмотра телепередач на смартфоне

Когда мы слышим «тэвэ», то представляем себе уютную гостиную, большой диван и не менее внушительную плазму напротив. Однако все реже мы проводим время перед телевизором, а все чаще – со смартфоном в руках (планшетом, ну или ноутбуком в крайнем случае)… Так почему бы не носить с собой в кармане любимые шоу, сериалы, выпуски новостей? Мы подобрали самые популярные приложения, способные превратить телефон в телевизор.

youtv



Зайдя на play.google.com, мы увидели, что первое место – за украинским приложением youtv (что весьма радует). Разработчики предлагают: десятки бесплатных украинских ТВ-каналов в высоком качестве, понятный интерфейс, возможность составлять персональный список избранных каналов, удобный гид по программе передач, быстрый поиск и IPTV вашего домашнего провайдера на мобильном устройстве. Также, в зависимости от локации, в приложении доступно порядка 90 каналов абсолютно бесплатно и 220+ международных каналов по подписке в различных категориях: HD, познавательные, спортивные, премиальные, фильмовые. Удобно, что одна подписка может быть использована на пяти устройствах одновременно (TV-бокс, телевизор, смартфон, планшет, ноутбук).

Платформы: Android, iOS, Windows.

Divan.TV

Этот сервис онлайнового телевидения доступен везде, где есть интернет. Он позволяет не только смотреть украинское и международное ТВ, но и любимые фильмы и передачи в записи (срок хранения – до 14 дней). Также вам будут доступны 200+ телеканалов, функция «ТВ Архив», возможность смотреть с того момента, на котором вы остановились. Программа адаптирует видеопоток даже под низкое качество мобильной связи, а еще имеется поддержка Chromecast. Более того, Divan.TV доступен на smart-телевизорах LG, Samsung, TCL, Hisense и Sharp, а также на Apple TV и Roku. Весь контент лицензионный. Для просмотра необходимо оформить подписку.

Платформы: Android, iOS, Windows.

OLL.TV

Для просмотра ТВ онлайн при помощи данного приложения нужно зарегистрироваться и выбрать необходимую подписку на сайте oll.tv. В итоге вы получите: один аккаунт на все устройства, качественный лицензионный контент, фильмотеку, насчитывающую тысячи картин, сериалов и мультфильмов в HD-качестве со звуковыми дорожками и субтитрами на выбор, более 180 украинских и международных телеканалов. Отдельный бонус есть для футбольных болельщиков – они могут смотреть прямые трансляции Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Украины, Англии и Испании, игры национальной сборной в HD-качестве. В разделе «Футбол» также имеются лучшие моменты матчей, результаты и расписание.

Платформы: Android, iOS, Windows.

Lanet.TV

Разработчики этого сервиса интернет-вещания утверждают, что сформировали самую полную подборку развлекательных, эфирных, новостных, познавательных, детских, спортивных, музыкальных и региональных телеканалов Украины. Поэтому для вашего просмотра будут доступны более 170 каналов (просмотр большинства новостных телеканалов открыт и за пределами страны). Также вы сможете оформить подписку на Discovery – 5 каналов, Viasat – 5 каналов, TV1000 – 9 каналов. У Lanet.TV есть также функции «Личный кабинет», «Управление ТВ-просмотром», «Гид по программе ТВ-передач».

Платформы: Android, Windows.

Viks TV

Данный сервис онлайн-телевидения располагает удобной телепрограммой и фильтром каналов по темам. Вторая функция вам очень пригодится, так как Viks TV транслирует 200 телеканалов. Приятный бонус – никаких подписок, все бесплатно. Но обязаны предупредить – есть реклама. Если скачаете программу, то сможете стать зрителем украинских, российских, белорусских и английских ТВ-каналов, а также отслеживать сериальные новинки от FOX и AMC, пользоваться кабельными сервисами Viasat.

Платформы: Android, Windows.

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