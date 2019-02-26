Instagram ведет тайные переговоры с Baron&Baron

По информации источников WWD, Фабьен Барон, владелец именитого модного бренд-агенства, обслуживающего самые роскошны модные дома, ведет секретные переговоры с Instagram о каком-то жутко таинственном проекте.

Именно Барон, как полагают журналисты, работает с принадлежащей Facebook платформой над предстоящим проектом. Говорят, что переговоры идут полным ходом примерно в течение года, и предполагается, что проект нацелен на то, чтобы показать, что Instagram – это достойная и надежная площадка для рекламодателей из мира роскоши и моды. Как известно, многие из них все еще тратят свыше 100 тыс. долларов на страницы в печатных журналах.

Пресс-секретарь Барона от комментариев отказался, как и пресс-секретарь Instagram.

Барон, с его десятилетиями редакторской работы в индустрии моды, смог привлечь большое количество талантов в журнал Interview (что-то пошло не так, когда это издание обросло долгом в более чем 3 миллиона долларов перед вкладчиками и сотрудниками, включая самого Барона, из-за, очевидно, хорошо организованного процесса банкротства), а также, как полагают, теперь проворачивает нечто подобное с проектом Instagram. Несмотря на то, что неясно, какие еще фотографы участвуют в этом проекте или пока привлекаются к участию, назовите любого модного фотографа, и окажется, что в какой-то момент Барон, скорее всего, работал и с ним. Он много сотрудничал с такими людьми, как Дэвид Симс, Стивен Кляйн, Марио Сорренти, Микаэль Янссон и многими другими.

Все они относятся к узкому кругу отраслевых профессионалов, которые едва ли работают за пределами сферы печати. Этот тип фотографов может принести много пользы Instagram как платформе для игроков класса люкс, которые по-прежнему очень обеспокоены не только качеством цифрового контента и рекламы, но и тем, где он оказывается, когда находится на онлайн-платформе. Беспокойство по поводу отсутствия контроля над брендами было таким сильным, что ряд брендов даже долго откладывали электронную торговлю. Chanel и Céline начали продавать онлайн только в прошлом году, хотя оба дома, как и все в отрасли используют Instagram для продвижения и взаимодействия с фанатами.

У тех, кто полностью приручил цифровую волну и начал полные рекламные кампании в интернете, например, Gucci и Dior, модные журналы по-прежнему считаются престижной и самой безопасной медиа-ареной для продакт-плейсмента, а также для того, чтобы одежда и другие продукты продвигались через продуманные редакционные статьи. За свою примерно 30-летнюю карьеру Барон работал в различных рекламных кампаниях для Gucci и Dior, а также с Calvin Klein, Margiela, Fendi, Prada и этот список можно продолжить. Достаточно сказать, что у парня есть связи, а бренды и таланты, кажется, любят работать с ним.

Интерес Instagram к роскоши только возрастает, в то время как традиционная реклама, которая все еще составляет большую часть доходов таких крупных издателей журналов, как Condé Nast и Hearst, продолжает сокращаться.

Instagram знает, что ищут рекламодатели класса «люкс», и активно занимается этим в течение последних четырех лет, публикуя отчеты об этом сегменте, привлекая специалистов по продажам и креативных лидеров, и даже размещает у себя панели обсуждения и проводит информационные мероприятия. За последний год он запустил формат шоппинга в своей основной ленте и в историях, запустил IGTV, полноформатный видеоканал и канал, который, только что начал использовать Барон.

Интерес Instagram к роскоши только возрастает, в то время как традиционная реклама, которая все еще составляет большую часть доходов для таких крупных издателей журналов, как Condé Nast и Hearst, продолжает сокращаться. Согласно новому отчету eMarketer, в этом году расходы на цифровую рекламу в США превысят традиционные, и будет исчисляться суммой в более 129 миллиардов долларов, что составляет свыше 54% общего объема расходов. Ожидается, что Facebook, которому принадлежит Instagram, составит 22,1% этих расходов, а это около 29 миллиардов долларов от общей суммы.