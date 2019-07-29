ИнАУ определила доли сегментов рынка медийной интернет-рекламы

В результате исследования были определены доли отдельных сегментов рынка медийной интернет-рекламы:

Баннерная реклама 34% In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) 41% In-page video (content-roll) 11% Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке и т. д.) 9% Спонсорство 5%

Доля сегментов мобильной медийной интернет-рекламы в общем обороте медийной интернет-рекламы составила:

Первое полугодие 2019 г. 2018 г. Баннерная реклама 20,7% 25,3% In-stream video 22,0% 15,5% In-page video (content-roll) 0,7% 0,2% Другие нестандартные решения 2,5% 1,6% Спонсорство 1,1% 0,4% Всего (доля мобильной рекламы в общем обороте) 47% 43%

Была определена доля закупок посредством Programmatic, она составила для агентств 34,6%. Также авторы исследования определили долю социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 36,54%.

В исследовании приняли участие украинские рекламные агентства Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak; newage, WebPromo, ADINDEX. Второй этап исследования завершится 8 августа. По его итогам будет определен объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за первое полугодие 2019 года, доля прямых продаж на этом рынке и доля продаж посредством Programmatic.

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