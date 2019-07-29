ИнАУ определила доли сегментов рынка медийной интернет-рекламы

В результате исследования были определены доли отдельных сегментов рынка медийной интернет-рекламы:
|Баннерная реклама
|34%
|In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause)
|41%
|In-page video (content-roll)
|11%
|Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке и т. д.)
|9%
|Спонсорство
|5%
Доля сегментов мобильной медийной интернет-рекламы в общем обороте медийной интернет-рекламы составила:
|Первое полугодие 2019 г.
|2018 г.
|Баннерная реклама
|20,7%
|25,3%
|In-stream video
|22,0%
|15,5%
|In-page video (content-roll)
|0,7%
|0,2%
|Другие нестандартные решения
|2,5%
|1,6%
|Спонсорство
|1,1%
|0,4%
|Всего (доля мобильной рекламы в общем обороте)
|47%
|43%
Была определена доля закупок посредством Programmatic, она составила для агентств 34,6%. Также авторы исследования определили долю социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 36,54%.
В исследовании приняли участие украинские рекламные агентства Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak; newage, WebPromo, ADINDEX. Второй этап исследования завершится 8 августа. По его итогам будет определен объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за первое полугодие 2019 года, доля прямых продаж на этом рынке и доля продаж посредством Programmatic.
Фото: Pixabay