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ИнАУ определила доли сегментов рынка медийной интернет-рекламы

от Telekritika
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Главная Диджитал ИнАУ определила доли сегментов рынка медийной интернет-рекламы

ИнАУ закончила первый этап исследования рынка медийной интернет-рекламы за первое полугодие 2019 года. Авторы оценивали объем денежных средств, которые направлялись рекламодателями на сегменты медийной интернет-рекламы, ориентированной на украинскую интернет-аудиторию.

В результате исследования были определены доли отдельных сегментов рынка медийной интернет-рекламы:

Баннерная реклама34%
In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause)41%
In-page video (content-roll)11%
Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке и т. д.)9%
Спонсорство5%

Доля сегментов мобильной медийной интернет-рекламы в общем обороте медийной интернет-рекламы составила:

Первое полугодие 2019 г.2018 г.
Баннерная реклама20,7%25,3%
In-stream video22,0%15,5%
In-page video (content-roll)0,7%0,2%
Другие нестандартные решения2,5%1,6%
Спонсорство1,1%0,4%
Всего (доля мобильной рекламы в общем обороте)47%43%

Была определена доля закупок посредством Programmatic, она составила для агентств 34,6%Также авторы исследования определили долю социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 36,54%.

В исследовании приняли участие украинские рекламные агентства Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak; newage, WebPromo, ADINDEX. Второй этап исследования завершится 8 августа. По его итогам будет определен объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за первое полугодие 2019 года, доля прямых продаж на этом рынке и доля продаж посредством Programmatic.

Фото: Pixabay

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