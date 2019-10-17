«Громадське» обвинило в плагиате своего сайта авторов Telegram-канала о дизайне

Глава digital-направления «Громадське» Артем Арутюнян сообщил, что команда, запустившая сайт о дизайне — Design Glory, практически полностью скопировала дизайн у сайта «Громадське». Как известно, Design Glory запустили авторы популярного Telegram-канала о дизайне UI/UX Designer. Об этом сообщил AIN.uа

В доказательство плагиата, Арутюнян опубликовал у себя на странице в Facebook скриншоты обоих сайтов для сравнения.

Фото актуальны на момент публикации поста, 16 октября 2019 года. Так как к 17 октября внешний вид Design Glory немного поменялся: по словам Арутюняна, в Design Glory удалили блок «Поддержать проект», где принимались платежи в рублях.

Также сайт «Громадське» сообщил, что прежде чем написать о ситуации в Facebook, они связывались с Евгением Трейгером, одним из владельцев сайта Design Glory, с просьбой объяснить, почему так вышло. Тот ответил, что «похожих сайтов много, о сайте «Громадське» он ничего не знает, и пытался троллить», — говорит Артем Арутюнян.

В свою очередь, команда Design Glory ответила, что цветовая гамма сайтов действительно похожа, но они вдохновлялись структурой сайта Pornhub.

Фото: Facebook-страница Артема Арутюняна, Unsplash

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