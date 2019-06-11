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💵Google заработали $4,7 млрд на новостях

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Интернет 💵Google заработали $4,7 млрд на новостях

В исследовании News Media Alliance показано, что корпорация Google за 2018 год заработала более $4,7 млрд на новостной индустрии. Об этом сообщает The New York Times.

Новости являются важной частью бизнеса Google. В 2008 году с помощью Google News компания заработала $100 млн, а в 2018 году – в 47 раз больше. При этом общий объем цифровых рекламных доходов всей газетной индустрии США за прошлый год составил $5,1 млрд.

Глава News Media Alliance Дэвид Чаверн считает, что корпорация должна поделиться с журналистами, ведь 40% общего дохода Google происходит от новостного траффика. Исполнительный директор Philadelphia Inquirer PBC Терренс Эггер отметил, что «нынешняя динамика в отношениях между платформами и нашей индустрией является разрушительной».

Google оспорил результаты исследования, называя их «неточными». В компании отметили, что отправляют более 10 млрд кликов на сайты издателей, стремясь поддерживать и быть технологическим и рекламным партнером для издателей новостей по всему миру.

Ранее мы рассказали, как Google поставил китайского техгиганта на паузу.

Фото: кадр с презентации Google

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