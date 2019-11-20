Google запустит звуковую новостную ленту 

Google запускает новый сервис под названием Your News Update, для которого задействует голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщает The Verge.

По факту, алгоритм будет генерировать индивидуальный новостной поток, подобно ленте Facebook или новостному каналу Google, и превратит его в аудиоформат. Чтобы воспроизвести новости, необходимо попросить умную колонку или помощника Google на своем смартфоне «прослушать новости» (listen to the news).

Your News Update заменит текущий способ получения новостей через Assistant, который предлагает лишь список источников.

По словам продакт-менеджера Лиз Ганнес, данный формат больше похож не на подкасты, а на почасовые обновления новостей, которые можно услышать по радио.

Для запуска сервиса Google лицензировал использование новостей из различных источников, включая ABC, Cheddar, Associated Press, CNN, Fox News Radio, PBS, Reuters, WYNC и других.

Аудионовости уже стали доступны для жителей США, а в следующем году планируется запустить новый формат по всему миру.

Напомним, недавно Google поменял алгоритм ранжирования новостей. Теперь в поисковой выдаче выше всех будет выдаваться сайт, который опубликовал новость первым.

Фото: Google

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