Google против навязчивой рекламы: из Play Store удалили 85 приложений

Японская компания-разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro нашла 85 приложений, используемых для мошеннического заработка денег на демонстрации рекламы. Они были загружены из магазина Play Store более 8 млн раз, сообщает iTechua.

Компания представила полный список выявленных мошеннических программ, в том числе Super Selfie Camera, Cos Camera, Pop Camera и One Stroke Line Puzzle, некоторые из которых были загружены более 1 млн раз. Многие из приложений имели массу негативных отзывов и оценок. Пользователи жаловались на большое количество рекламного контента.

Чаще всего вредоносные программы запускались на устройствах в фоновом режиме и показывали рекламу, осуществляя автоматические клики. Но список приложений включал в себя и программы, действующие более изобретательно. Исследователи говорят о том, что приложения не только демонстрировали рекламные сообщения, которые было сложно закрыть, но также были защищены от обнаружения и удаления. После установки на устройство программы временно бездействовали, но через полчаса приложение на рабочем столе заменялось ярлыком. И даже если пользователь пытался переместить ПО в корзину, ему это не удавалось. Реклама демонстрировалась в полноэкранном режиме, и пользователи были вынуждены смотреть ее до конца. Причем чаще всего ролики показывали с пятиминутным интервалом.

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