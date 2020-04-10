Главными источниками распространения фейков о COVID-19 являются знаменитости — исследование

Согласно исследованию Reuters Institute, селебрити и политики сыграли ключевую роль в распространении дезинформации о COVID-19 в социальных сетях, передает socialmediatoday.com.

Команда экспертов изучила 225 сообщений в социальных сетях, которые были опубликованы в период с января по март 2020 года и были оценены фактчекерами как «ложные» или «вводящие в заблуждение». Основываясь на этих данных, исследователи пытались выяснить, каким образом дезинформация распространяется в социальных сетях, какие типы дезинформации существуют и как на это реагируют сами платформы.

Аналитики сделали вывод, что наиболее «популярным» видом фейков о COVID-19 является «реконфигурированные» материалы, то есть не откровенно лживые, а искажающие правду. Такой контент составляет 59% из общего количества фейков о коронавирусе.



При этом процент сфабрикованной информации не так велик — 38% постов были написаны с целью ввести людей в заблуждение целенаправленно. Снизить количество таких сообщений удалось социальным сетям, которые сегодня активно внедряют программы по борьбе с дезинформацией. И 3% составили сатирические и пародийные посты о пандемии.

Также исследователи обнаружили, что популярные пользователи играют ключевую роль в распространении ложной информации. Знаменитости, политики, лидеры мнений, общественные деятели не утруждают себя фактчекингом, а потому бездумно шерят фейки о коронавирусе и всем, что с ним связано.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы с фейками о коронавирусе.

Фото: unplash

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