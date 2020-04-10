Глава СБУ Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в три раза. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом», — убежден Иван Баканов.

В 2017-2020 годах СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах «Одноклассники» и «ВКонтакте». С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Также киберспециалисты СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам специалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, ранее нардеп Роман Лозинский потребовал продлить санкции в отношении российских соцсетей.

Фото: архив «Телекритики»

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