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Глава СБУ Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей

от Telekritika
От Telekritika 368
Главная Диджитал Глава СБУ Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей

Сроком на три года.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в три раза. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом», — убежден Иван Баканов.

В 2017-2020 годах СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах «Одноклассники» и «ВКонтакте». С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Также киберспециалисты СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам специалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, ранее нардеп Роман Лозинский потребовал продлить санкции в отношении российских соцсетей.

Фото: архив «Телекритики»

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