FOX News Digital побил рекорд по количеству мультиплатформенных просмотров

FOX News Digital в октябре побил рекорд по количеству мультиплатформенных просмотров – 1,9 миллиарда. Это на 24% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает Advanced Television.

Издание также заняло первое место среди новостных конкурентов, опередив их онлайн-версии по общему количеству просмотров. Так, CNN.com получил 1,8 млрд просмотров, NYTimes.com – 1,2 млрд, а WashingtonPost.com – 468 млн.

Главный редактор FOX News Digital Портер Берри сказал: «FOXNews.com продолжает доминировать в цифровом ландшафте. Наша платформа стала универсальным средством для предоставления нашей телевизионной аудитории самого лучшего оригинального контента, которого она ожидала от нашего бренда. И цифры подтверждают это».

Кроме того, уже 5 лет подряд FOX News – самый активный новостной бренд в социальных сетях. В октябре издание получило более 48 миллионов взаимодействий в Facebook, Twitter и Instagram, согласно Socialbakers. Также октябрь стал самым активным месяцем для компании в Instagram – количество взаимодействий в соцсети увеличилось на 64% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее вышел тизер фильма о трех сотрудницах Fox News. Картина называется Bombshell и расскажет о жертвах домогательств со стороны Роджера Айлза.

Фото: Fox News

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