Фактчекинговая служба Facebook в Нидерландах прекратила сотрудничество с компанией

Facebook теперь работает без сторонней службы проверки фактов в Нидерландах. Об этом сообщает The Verge.

Единственный партнер компании в Нидерландах — газета NU.nl — прекратила сотрудничество с ней из-за спора относительно правил соцсети о политической рекламе, содержащей дезинформацию.

«Какой смысл бороться с фейковыми новостями, если вам не разрешено бороться с политиками?» — спросил главный редактор NU.nl Герт-Яап Хукман в своем блоге, объявляя о решении.

Организация NU.nl была единственной сторонней службой проверки фактов, используемой Facebook в Нидерландах, после того, как Лейденский университет прекратил сотрудничество в прошлом году. Когда стало ясно, что социальная сеть не изменит свою позицию, NU.nl решила также положить конец партнерству.

«Мы ценим работу, проделанную Nu.nl, и сожалеем о том, что они ушли, но уважаем их решение как независимого бизнеса», — заявил представитель Facebook в комментарии для The Verge. «У нас прочные отношения с 55 партнерами по проверке фактов во всем мире, которые просматривают контент на 45 языках, и мы планируем продолжить расширение программы в Европе и, надеюсь, в Нидерландах».

Конфликт начался в мае, когда Facebook вмешалась в решение NU.nl выделить объявление голландского политика Эстер де Ланж как необоснованное. Заявление о том, что 10% сельхозугодий в Румынии принадлежат неевропейцам, не может быть подтверждено, поэтому NU.nl назвала его ложным. Facebook вмешалась в это решение, заявив организации, что слова политиков не должны проверяться на фактаж.

Напомним, принципы Facebook в отношении рекламы не допускают дезинформации, и компания полагается на сторонние службы фактчекинга. Однако в октябре компания официально освободила политиков от участия в этой программе. «Отныне мы будем воспринимать слова политиков как заслуживающий внимания контент, который должен быть увиден и услышан», — написал Ник Клегг, вице-президент Facebook по коммуникациям.

Эта новость вызвала бурю критики, особенно после того, как Джек Дорси объявил, что Twitter больше не будет разрешать политическую рекламу на платформе.

Также некоторые из сотрудников Facebook написали открытое письмо Марку Цукербергу с просьбой изменить решение относительно политической рекламы.

Фото: Unsplash

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