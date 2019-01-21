Facebook заплатит по полной за нарушение конфиденциальности личных данных
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Facebook заплатит по полной за нарушение конфиденциальности личных данных

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Интернет Facebook заплатит по полной за нарушение конфиденциальности личных данных

Компания снова попала на скандальный крючок. На этот раз ее подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Напомним, в 2012 году Федеральная торговая комиссия (FTC) обязала заплатить Google $22,5 млн. Facebook «повезло» больше. Ожидается, что штраф за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей будет намного больше упомянутой суммы, которая побила рекорд когда-либо выплачиваемых FTC штрафов.

Проблема в том, что для крупных корпорацию даже такой большой штраф не имеет большого значения. «Руководители Facebook, похоже, давно подсчитали, что штраф, даже в $1 млрд, – это цена быстрого роста, и компания вполне может его себе позволить. Расчет окупился: Facebook не только превратил пользовательские данные в рекламную золотую жилу, но и использовал их, чтобы подавить конкурентов и сохранить монополию», – считает  журналист Fortune Джефф Джон Робертс.

Напомним, в марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн его пользователей через компанию Cambridge Analytica.

Фото: Getty Images

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