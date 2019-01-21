Facebook заплатит по полной за нарушение конфиденциальности личных данных

Напомним, в 2012 году Федеральная торговая комиссия (FTC) обязала заплатить Google $22,5 млн. Facebook «повезло» больше. Ожидается, что штраф за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей будет намного больше упомянутой суммы, которая побила рекорд когда-либо выплачиваемых FTC штрафов.

Проблема в том, что для крупных корпорацию даже такой большой штраф не имеет большого значения. «Руководители Facebook, похоже, давно подсчитали, что штраф, даже в $1 млрд, – это цена быстрого роста, и компания вполне может его себе позволить. Расчет окупился: Facebook не только превратил пользовательские данные в рекламную золотую жилу, но и использовал их, чтобы подавить конкурентов и сохранить монополию», – считает журналист Fortune Джефф Джон Робертс.

Напомним, в марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн его пользователей через компанию Cambridge Analytica.

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