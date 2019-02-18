Facebook уходит в ссылку

Согласно исследованию аналитической платформы Quintly, в которым были проанализированы более 94 000 Facebook страниц и более 105 млн постов, оказалось, что видеопосты генерируют больше вовлечения, чем посты со ссылками. Однако, бренды размещают все больше ссылок: «55% из 105 млн проанализированных постов были ссылки на материалы. Изображения были использованы в 29%, а видео составили 14%». Конечно, такая ситуация понятна, ведь с помощью социальных сетей бренды хотят увеличить трафик на сайт, а не только поддерживать имидж бренда или его узнаваемость.

Если выстраивать контент в порядке наиболее высокого вовлечения пользователей, получаем следующее: 1 место – посты с видео, 2 место – посты с изображением, 3 место – посты со статусом, 4 место – посты с ссылками. На сегодня размещение ссылок в постах – это единственный способ привлечения трафика на сайт из Facebook.

Quintly также проанализировало вовлечение по дням. В выходные общее вовлечение Страниц выше. У постов в выходные дни вовлечение выше на 13%.

Напомним, МИП и Фейсбук поговорили о выборах в Украине.

Фото: Getty Images