Facebook уходит в ссылку
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Facebook уходит в ссылку

от Telekritika
От Telekritika 25
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Исследования аналитической платформы Quintly показали, что 55% постов социальной сети – ссылки.

Согласно исследованию аналитической платформы Quintly, в которым были проанализированы более 94 000 Facebook страниц и более 105 млн постов, оказалось, что видеопосты генерируют больше вовлечения, чем посты со ссылками. Однако, бренды размещают все больше ссылок: «55% из 105 млн проанализированных постов были ссылки на материалы. Изображения были использованы в 29%, а видео составили 14%». Конечно, такая ситуация понятна, ведь с помощью социальных сетей бренды хотят увеличить трафик на сайт, а не только поддерживать имидж бренда или его узнаваемость.

Facebook уходит в ссылку

Если выстраивать контент в порядке наиболее высокого вовлечения пользователей, получаем следующее: 1 место – посты с видео, 2 место – посты с изображением, 3 место – посты со статусом, 4 место – посты с ссылками. На сегодня размещение ссылок в постах – это единственный способ привлечения трафика на сайт из Facebook.

Quintly также проанализировало вовлечение по дням. В выходные общее вовлечение Страниц выше. У постов в выходные дни вовлечение выше на 13%.

Facebook уходит в ссылку

Напомним, МИП и Фейсбук поговорили о выборах в Украине.

Фото: Getty Images

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