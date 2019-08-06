Facebook удалил страницу «Штурм Зоны 51»

Facebook удалил страницу, на которой пользователи обсуждали подготовку к штурму секретной базы ВВС США «Зона 51» в Неваде 20 сентября. У аккаунта было 2 млн участников, считающих, что на базе проводят исследования, связанные с внеземными контактами. Об этом сообщает Reddit.

«Зона 51» – американская военная база недалеко от Лас-Вегаса. Она была засекречена с 1955 по 2013 годы и известна в первую очередь по многочисленным теориям заговора, особенно про НЛО и опыты над инопланетянами.

Администрация Facebook сообщила создателю страницы Мэтти Робертсу, что удаление произошло из-за нарушения стандартов сообщества. Он несколько раз восстанавливал страницу, но ее снова удаляли.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Facebook удалил 2 тысячи аккаунтов, в том числе украинских.

Фото: ТСН