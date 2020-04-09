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Facebook создал Европейский фонд поддержки журналистики в условиях COVID-19

от Telekritika
От Telekritika 316
Главная Диджитал Facebook создал Европейский фонд поддержки журналистики в условиях COVID-19

Соцсеть инвестирует в проект $3 млн.

Журналистский проект Facebook Journalism Project и Европейский центр журналистики объявили о создании Фонда поддержки отрасли местных новостей в условиях кризиса из коронавируса, сообщает пресс-служба.

Европейский центр журналистики направит $3 млн, которые выделила для фонда компания Facebook, в поддержку малых и средних средств массовой информации, а также журналистов в европейских странах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Финансовая помощь имеет целью поддержать их деятельность и способствовать продолжению информирования местного населения о COVID-19.

Европейский центр журналистики будет принимать решение о получателях финансирования на основе соответствия конкурсантов установленным критериям и выделять гранты самостоятельно от Facebook. Их распределение не зависит от того, пользуются ли заявители соцсетью Facebook или продуктами компании. Европейский центр журналистики оказывать финансовую поддержку инициативам по информированию о COVID-19, срочную финансовую помощь бизнесу, а также гранты для поддержки инновационных совместных и технологических проектов, которые имеют потенциал для дальнейшего развития.

Гранты смогут использовать для разработки специального информационного бюллетеня о COVID-19, отмена платной подписки, привлечение к работе большего количества журналистов-фрилансеров, создание групп и сообществ, информирование на основе местных данных, проведения онлайн-мероприятий, а также продолжение выполнения базовой работы.

Больше деталей об инициативе можно получить из информационного бюллетеня Facebook Journalism Project, на который можно подписаться здесь.

Читайте также: Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы с фейками о коронавирусе.

Фото: Facebook

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