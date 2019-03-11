💻 Facebook потратил $75 тыс. на борьбу c двумя украинскими хакерами

8 марта представители социальной сети Facebook подали на украинцев в суд за нарушения законов США о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания соцсети.

Андрей Горбачев и Глеб Случевский использовали простые викторины и тесты, наподобие «У вас есть королевская кровь?», «Вы – Инь. Кто ваш Янь?», «Что ваш цвет глаз говорит о вас?» и тому подобную чушь. После пользователям предлагалось установить вредоносное расширение для браузера, которое помогало мошенникам получить доступ к личной информации. Жертвой украинских хакеров стал русскоговорящий сегмент из Украины и России. Их деятельность пришлась на период с 2016 года по октябрь 2018-го.

Американское издание The Daily Beast пишет, что Facebook потратил 75 тыс. долларов на борьбу с этой схемой и собирается возместить ущерб при помощи суда. The Daily Beast были первыми, кто рассказал подробности заявления в суд в пятницу. Они попытались связаться с киевской аутсорсинговой IT-компанией Web Sun Group, где работали Случевский и Горбачев, но комментария так и не получили.

CNN также сравнивает ситуацию с событиями марта прошлого года, когда разработчик, работающий от имени Cambridge Analytica (компании, занимающейся спорными данными и работающей на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году), собрал данные о десятках миллионов пользователей Facebook без их ведома. Разработчик использовал онлайн-приложение для викторин, которое подключалось к Facebook для сбора данных.

Неделю назад Facebook заявил о работе над запуском собственной криптовалюты, которая будет интегрирована в Messenger, WhatsApp и Instagram.