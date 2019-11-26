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Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен пользователей

от Telekritika
От Telekritika 109
Главная Диджитал Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен пользователей

Причиной стала авторизация через аккаунты соцсетей в приложениях на Android.

25 ноября Facebook и Twitter объявили, что данные «сотен пользователей» могли попасть в общий доступ. Причина утечки – использование учетных записей для входа в приложения Google Play Store на устройствах Android. Об этом сообщил CNBS. Пока нет никаких признаков того, что пользователи iOS пострадали.

Компании получили отчет от исследователей безопасности, в котором было обнаружено, что приложение для разработки ПО под названием One Audience предоставляет сторонним разработчикам доступ к личным данным пользователей: адресам электронной почты, именам и последним твитам людей, которые использовали свои учетные записи в Twitter для доступа к приложениям, таким как Giant Square и Photofy.

«Мы считаем, что для людей важно знать, что это произошло, и что они должны проверять приложения, которые используют для подключения к своим учетным записям», — сказала Линдсей МакКаллум, представительница Twitter.

Twitter заявила, что проинформировал Google и Apple об уязвимости, чтобы они могли предпринять дальнейшие действия.

Facebook так прокомментировала эту ситуацию: «После расследования мы удалили приложения с нашей платформы за нарушение политики и написали письма в One Audience и Mobiburn».  Также компания планирует уведомить людей, чья информация может быть передана другим лицам.

«Мы призываем людей быть осторожными при выборе сторонних приложений, которым предоставляется доступ к их учетным записям в социальных сетях», – сказали в компании.   

Напомним, проблема утечки данных вызывает особую обеспокоенность начиная с марта 2018 года, когда появились сообщения о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica открыла доступ к 87 миллионам профилей Facebook отчасти для таргетирования рекламы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. 

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