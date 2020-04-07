eMarketer опубликовала превью исследования Digital Video Trends 2020

Businessinsider.com опубликовал предварительную версию свежего отчета аналитической компании eMarketer, посвященного тенденциям диджитального видео. В документе собраны основные данные за первый квартал 2020 года.

Итак, согласно отчету, смотрение спортивного контента снизилось на 9-25% из-за карантина по причине пандемии коронавируса (ввиду чего были отменены спортивные соревнования по всему миру). Аналитики отмечают, что не несмотря на то, что спортивные телеканалы продолжают работать, демонстрируя архивные матчи и шоу, смотрение будет падать.

Что касается онлайнового видеоконтента, то эксперты прогнозировали ранее рост на 48%, однако свежие данные говорят о том, что смотрение повысилось на 60% росте.

Просмотр стримингов тоже показывает стремительный рост. Однако его обеспечит не Netflix, а новый игрок — Disney+. Что касается Netflix, то его доля рынка снизится с 27% до 25,7%. Отметим, что в пользу Disney+ говорят и аналитики компаний Apptopia и Braze. Согласно их отчетам, Disney+ уже обогнал Netflix по количеству загрузок в США.

VOD-сервисы набирают обороты, ввиду приостановки кинопроизводства и закрытия кинотеатров.

Напомним: ранее стало известно, какие сайты стали самыми популярными в украине по итогам марта 2020 года.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!