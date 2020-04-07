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eMarketer опубликовала превью исследования Digital Video Trends 2020

от Telekritika
От Telekritika 152
Главная Диджитал eMarketer опубликовала превью исследования Digital Video Trends 2020

Материал содержит основные данные за первый квартал 2020 года.

Businessinsider.com опубликовал предварительную версию свежего отчета аналитической компании eMarketer, посвященного тенденциям диджитального видео. В документе собраны основные данные за первый квартал 2020 года.

Итак, согласно отчету, смотрение спортивного контента снизилось на 9-25% из-за карантина по причине пандемии коронавируса (ввиду чего были отменены спортивные соревнования по всему миру). Аналитики отмечают, что не  несмотря на то, что спортивные телеканалы продолжают работать, демонстрируя архивные матчи и шоу, смотрение будет падать.

Что касается онлайнового видеоконтента, то эксперты прогнозировали ранее рост на 48%, однако свежие данные говорят о том, что смотрение повысилось на 60% росте.

Просмотр стримингов тоже показывает стремительный рост. Однако его обеспечит не Netflix, а новый игрок — Disney+. Что касается Netflix, то его доля рынка снизится с 27% до 25,7%. Отметим, что в пользу Disney+ говорят и аналитики компаний Apptopia и Braze. Согласно их отчетам, Disney+ уже обогнал Netflix по количеству загрузок в США.

VOD-сервисы набирают обороты, ввиду приостановки кинопроизводства и закрытия кинотеатров.

Напомним: ранее стало известно, какие сайты стали самыми популярными в украине по итогам марта 2020 года.

Фото: unsplash

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