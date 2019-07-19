⚡Digital-направление FILM.UA Group возглавил Богдан Назаренко

Как сообщает пресс-служба FILM.UA Group, у Богдана немалый опыт работы в вышеупомянутом маркетинг-направлении. Назаренко возглавлял СММ-департамент, а со временем и диджитал-департамент на СТБ. Среди его достижений – реализация действенных стратегий продвижения бренда и создание собственных успешных проектов в социальных сетях.

«Цифровая революция трансформирует мир. Она задает ритм нашей жизни, определяет уровень и количество потребляемого контента. Создает и меняет вектор работы и стратегии. Я рад присоединиться к FILM.UA и возглавить команду диджитал-отдела в период глобальной диджитализации рынка. Мой опыт позволит укрепить команду, которая совместно с потенциалом компании сможет достичь поставленных целей в цифровом маркетинге», – комментирует свое назначение Богдан Назаренко.

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Фото: FILM.UA Group