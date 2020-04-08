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CNN создаст собственнй сервис по агрегации новостей

от Telekritika
От Telekritika 526
Главная Диджитал CNN создаст собственнй сервис по агрегации новостей

Медиа намерено конкурировать с Apple News и Facebook.

В течение 2019 года телерадиокомпания CNN работала над созданием собственного сервиса по агрегации новостей, а 7 апреля 2020 года стало известно, что компания приобрела рекомендательный сервис Canopy, передает techcrunch.com.

Canopy — это система персонализации контента, которая работает на основе искусственного интеллекта, а также предусматривает возможность модерирования и сортировки непосредственно людьми. Таким образом, при помощи ее инструментария можно формировать пользовательскую новостную ленту. Главным реимуществом сервиса является сохранность конфиденциальных данных пользователей, то есть сервис не передает их третьим сторонам.

Сумма сделки пока не разглашается.

Однако, согласно инсайдерской информации, проект CNN, основанный на работе данной системы, получил название «NewsCo». О нем лишь известно, что это «новостная и информационная платформа, связывающая пользователей с надежными источниками, сторителлерами и ньюзмейкерами, создающими контент с широким пулом тем».

«Никогда еще не было столь важным оказать помощь людям в поиске надежных источников информации, как сегодня. Мы рады рады присоединиться к команде CNN, чтобы создавать удивительные продукты для миллионов пользователей по всему миру», — прокомментировал основатель Canopy Брайан Уитман.

Отметим, что Брайан Уитман является также сооснователем компании Echo Nest, чья разработка легла в основу рекомендательной технологии музыкального стриминга Spotify.

Напомним: ранее тало известно, что НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на CNN.

Фото: unsplash

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