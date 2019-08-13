Cлужба микроблогов Tumblr досталась владельцу WordPress.com

Компания Automattic Inc, которой принадлежит WordPress.com, покупает сервис микроблогов Tumblr. Предыдущему владельцу – компании Verizon – соцсеть досталась в 2017 году после поглощения Yahoo. Блогоплатформа неимоверно подешевела с 2013 года: тогда Yahoo отдала за нее $1,1 млрд. Сейчас же сервис отдадут практически за бесценок: сначала появилась информация о сумме менее $10 млн, как сообщал Axios. Но позже автор статьи уточнил, что цена составит менее $3 млн.

3/ Story updated: Price less than $3 million. — Dan Primack (@danprimack) August 12, 2019

«Tumblr – это бренд, который позволил раскрыться личностям и стал домом для многих творческих сообществ и фэндомов», – заявил генеральный директор Verizon Media Гуру Гаураппан. «Мы гордимся тем, чего достигла команда, и рады, что нашли идеального партнера в Automattic, чей опыт и послужной список откроют новые интересные возможности для Tumblr и его пользователей».

Когда-то Tumblr был чрезвычайно влиятельной силой в сфере блогов и социальных сетей, но он потерял свой статус в Yahoo, а затем еще больше – будучи в собственности Verizon. В это время такие платформы, как Instagram, Snapchat и YouTube, стали заполнять пустоту и в результате стали гораздо большими игроками. Тем не менее, у Tumblr остается очень активное и преданное сообщество. Это стало очевидным для руководства Verizon в прошлом году, когда в декабре компания решила запретить контент для взрослых на платформе. Tumblr был своего рода безопасным убежищем для многих членов ЛГБТ, которые использовали сервис для изучения и выражения своей сексуальности, а также для поиска интернет-сообщества с похожими интересами. Решение о запрете всех типов контента для взрослых побудило многих бойкотировать сайт. В итоге запрет привел к оттоку значительной части пользовательской базы Tumblr. Тем не менее, новый владелец не собирается отменять это решение, сообщил журналистам генеральный директор Automattic Inc. Мэтт Малленвег. У компании свои планы на соцсеть: планируется, что Tumblr будет выступать в качестве «дополнительного» сайта для WordPress.

Согласно сообщению, одной из составляющих дополнения к WordPress будет совместное использование сервисов и функций. Tumblr имеет мобильный интерфейс, который можно применять для собственной мобильной платформы WordPress. Пока неизвестно, какой другой функционал могут использовать обе компании, но, учитывая, что они в какой-то степени являются платформами для блогов, место для экспериментов есть.

Tumblr выставили на продажу в мае 2019 года. Сервис хотел купить порносайт PornHub, который заявлял о планах вернуть «взрослый контент», от которого Tumblr отказался в 2018-м. Но сделка не состоялась.

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