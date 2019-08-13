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Cлужба микроблогов Tumblr досталась владельцу WordPress.com

от Telekritika
От Telekritika 619
Главная Диджитал Cлужба микроблогов Tumblr досталась владельцу WordPress.com

Компания, владеющая блогинговой платформой WordPress.com, купила Tumblr за бесценок.

Компания Automattic Inc, которой принадлежит WordPress.com, покупает сервис микроблогов Tumblr. Предыдущему владельцу – компании Verizon – соцсеть досталась в 2017 году после поглощения Yahoo. Блогоплатформа неимоверно подешевела с 2013 года: тогда Yahoo отдала за нее $1,1 млрд. Сейчас же сервис отдадут практически за бесценок: сначала появилась информация о сумме менее $10 млн, как сообщал Axios. Но позже автор статьи уточнил, что цена составит менее $3 млн.

«Tumblr – это бренд, который позволил раскрыться личностям и стал домом для многих творческих сообществ и фэндомов», – заявил генеральный директор Verizon Media Гуру Гаураппан. «Мы гордимся тем, чего достигла команда, и рады, что нашли идеального партнера в Automattic, чей опыт и послужной список откроют новые интересные возможности для Tumblr и его пользователей».

Когда-то Tumblr был чрезвычайно влиятельной силой в сфере блогов и социальных сетей, но он потерял свой статус в Yahoo, а затем еще больше – будучи в собственности Verizon. В это время такие платформы, как Instagram, Snapchat и YouTube, стали заполнять пустоту и в результате стали гораздо большими игроками. Тем не менее, у Tumblr остается очень активное и преданное сообщество. Это стало очевидным для руководства Verizon в прошлом году, когда в декабре компания решила запретить контент для взрослых на платформе. Tumblr был своего рода безопасным убежищем для многих членов ЛГБТ, которые использовали сервис для изучения и выражения своей сексуальности, а также для поиска интернет-сообщества с похожими интересами. Решение о запрете всех типов контента для взрослых побудило многих бойкотировать сайт. В итоге запрет привел к оттоку значительной части пользовательской базы Tumblr. Тем не менее, новый владелец не собирается отменять это решение, сообщил журналистам генеральный директор Automattic Inc. Мэтт Малленвег. У компании свои планы на соцсеть: планируется, что Tumblr будет выступать в качестве «дополнительного» сайта для WordPress.

Согласно сообщению, одной из составляющих дополнения к WordPress будет совместное использование сервисов и функций. Tumblr имеет мобильный интерфейс, который можно применять для собственной мобильной платформы WordPress. Пока неизвестно, какой другой функционал могут использовать обе компании, но, учитывая, что они в какой-то степени являются платформами для блогов, место для экспериментов есть.

Tumblr выставили на продажу в мае 2019 года. Сервис хотел купить порносайт PornHub, который заявлял о планах вернуть «взрослый контент», от которого Tumblr отказался в 2018-м. Но сделка не состоялась.

Фото: pixabay

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