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Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% — исследование

от Telekritika
От Telekritika 741
Главная Диджитал Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% — исследование

Отчет за II и III кварталы 2019.

Компания Ookla провела исследование относительно скорости широкополосного и мобильного интернета. Об этом пишет Speed Test.

Ookla проанализировала данные о производительности интернета в Украине, полученные по результатам 1,8 млн тестов, проведенных с использованием технологий Speedtest, а также данные о покрытии по результатам 623 млн соответствующих проверок на 372 тыс. устройствах в течение II и III кварталов 2019.

Согласно отчету, в течение II и III кварталов 2019 средняя скорость загрузки стационарного широкополосного интернета увеличилась на 10,4% и достигла максимального значения 49,99 Мбит/с в сентябре. 

Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% - исследование

Скорость мобильного интернета также увеличивалась: она выросла на 14,8% и в сентябре составила 21,4 Мбит/с.

В начале 2018 территория, на которой доступны услуги LTE, не превышала 1% площади страны. Однако в конце III квартала 2019, покрытие уже охватило почти 36,2% материковой территории Украины.

По скорости мобильной сети лидирует «Киевстар» – 21,91 Мбит/с, за ним следует «Vodafone Украина» — 20.55 Мбит/с и Lifecell — 18,20-19,09 Мбит/с.

Самый быстрый фиксированный ШПД в Киеве – 66,50 Мбит/с, в Харькове –  62,99 Мбит/с и в Мариуполе — 56,00 Мбит/с.

Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% - исследование

В топе провайдеров по городам:

  • Lanet –  в Киеве; 
  • Triolan – в Днепре и Запорожье;
  • MAXNET–  в Харькове; 
  • «Астра» – во Львове;
  • «Формат» –  Мариуполе;
  • TeNet –  в Одессе.

Фото: Ookla, Unsplash

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