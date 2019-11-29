Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% — исследование

Компания Ookla провела исследование относительно скорости широкополосного и мобильного интернета. Об этом пишет Speed Test.



Ookla проанализировала данные о производительности интернета в Украине, полученные по результатам 1,8 млн тестов, проведенных с использованием технологий Speedtest, а также данные о покрытии по результатам 623 млн соответствующих проверок на 372 тыс. устройствах в течение II и III кварталов 2019.

Согласно отчету, в течение II и III кварталов 2019 средняя скорость загрузки стационарного широкополосного интернета увеличилась на 10,4% и достигла максимального значения 49,99 Мбит/с в сентябре.

Скорость мобильного интернета также увеличивалась: она выросла на 14,8% и в сентябре составила 21,4 Мбит/с.

В начале 2018 территория, на которой доступны услуги LTE, не превышала 1% площади страны. Однако в конце III квартала 2019, покрытие уже охватило почти 36,2% материковой территории Украины.

По скорости мобильной сети лидирует «Киевстар» – 21,91 Мбит/с, за ним следует «Vodafone Украина» — 20.55 Мбит/с и Lifecell — 18,20-19,09 Мбит/с.

Самый быстрый фиксированный ШПД в Киеве – 66,50 Мбит/с, в Харькове – 62,99 Мбит/с и в Мариуполе — 56,00 Мбит/с.

В топе провайдеров по городам:

Lanet – в Киеве;

Triolan – в Днепре и Запорожье;

MAXNET– в Харькове;

«Астра» – во Львове;

«Формат» – Мариуполе;

TeNet – в Одессе.

Фото: Ookla, Unsplash

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