Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4% — исследование

Компания Ookla провела исследование относительно скорости широкополосного и мобильного интернета. Об этом пишет Speed Test.
Ookla проанализировала данные о производительности интернета в Украине, полученные по результатам 1,8 млн тестов, проведенных с использованием технологий Speedtest, а также данные о покрытии по результатам 623 млн соответствующих проверок на 372 тыс. устройствах в течение II и III кварталов 2019.
Согласно отчету, в течение II и III кварталов 2019 средняя скорость загрузки стационарного широкополосного интернета увеличилась на 10,4% и достигла максимального значения 49,99 Мбит/с в сентябре.
Скорость мобильного интернета также увеличивалась: она выросла на 14,8% и в сентябре составила 21,4 Мбит/с.
В начале 2018 территория, на которой доступны услуги LTE, не превышала 1% площади страны. Однако в конце III квартала 2019, покрытие уже охватило почти 36,2% материковой территории Украины.
По скорости мобильной сети лидирует «Киевстар» – 21,91 Мбит/с, за ним следует «Vodafone Украина» — 20.55 Мбит/с и Lifecell — 18,20-19,09 Мбит/с.
Самый быстрый фиксированный ШПД в Киеве – 66,50 Мбит/с, в Харькове – 62,99 Мбит/с и в Мариуполе — 56,00 Мбит/с.
В топе провайдеров по городам:
- Lanet – в Киеве;
- Triolan – в Днепре и Запорожье;
- MAXNET– в Харькове;
- «Астра» – во Львове;
- «Формат» – Мариуполе;
- TeNet – в Одессе.
Фото: Ookla, Unsplash