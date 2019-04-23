ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

Выступая перед публикой в Обернском университете в Алабаме, директор упомянула, что совсем скоро ЦРУ будет присутствовать в одной из самых популярных и массовых соцсетей.

Если вы не знали, у агентства есть официальные аккаунты в Facebook и Twitter, где ЦРУ с помощью мемов пытается выстроить коммуникации с аудиторией. Кстати, у аккаунта в Facebook более 800 тыс. подписчиков. Собственно, Instagram станет логическим завершением набега разведчиков на соцсети.

«Естественно, что у ЦРУ есть свой Twitter, но наш офис внешних связей уже готов к запуску странички в Instagram», –подтвердила намерения по развитию коммуникационной стратегии директор Хаспел.

Пока не очень понятно, когда официально появится аккаунт и каким будет месседж, но, по информации Mashable, уже существует страница, заполненная случайным кодом.

Но не стройте иллюзий, что ЦРУ просто планирует постить красивые картинки. Такой нестандартный ход, как присутствие в Instagram и в Twitter, может стать очень важным этапом для разведывательного агенства. По многим свидетельствам, российским агентам удавалось очень эффективно управлять и влиять на общественные настроения при помощи Instagram и Facebook в период президентской предвыборной кампании в США в 2016 году. Но самое важное – идеологический посыл. Представьте, что единственным живым присутствием в соцсети с аудиторией более 1 миллиарда пользователей будет аккаунт, генерирующий дурацкие мемы с бургером и с названием theliteraInsa? Согласитесь, как-то не солидно для самого известного в мире разведывательного агентства.

Кстати, свои аккаунты давно есть у ФБР и у Администрации транспортной безопасности (АТС) – агентства Министерства внутренней безопасности, обеспечивающего безопасность пассажиров в Соединенных Штатах. В принципе, у ФБР достаточно скучный аккаунт, наполненный фотографиями занятий и полевых тренировок агентов. А вот АТС публикует предметы, конфискованные у пассажиров при попытке провоза через службу безопасности аэропорта. Весело и поучительно!

Очень надеемся, что ЦРУ разбавит скучный официальный тон дружественных агентств и будет постить забавные картинки с нунчаками, а не фото счастливых агентов в клетчатых рубашках при исполнении.