ЦРУ заведет аккаунт в Instagram
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ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 37
Главная Интернет ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

Директор агенства Джина Хаспел подтвердила, что офис Instagram активно участвует в создании официальной странички.

Выступая перед публикой в Обернском университете в Алабаме, директор упомянула, что совсем скоро ЦРУ будет присутствовать в одной из самых популярных и массовых соцсетей.

ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

Фото с официальной страницы ЦРУ в Facebook

Если вы не знали, у агентства есть официальные аккаунты в Facebook и Twitter, где ЦРУ с помощью мемов пытается выстроить коммуникации с аудиторией.  Кстати, у аккаунта в Facebook более 800 тыс. подписчиков. Собственно, Instagram станет логическим завершением набега разведчиков на соцсети.

«Естественно, что у ЦРУ есть свой  Twitter, но наш офис внешних связей уже готов к запуску странички в Instagram», –подтвердила намерения по развитию коммуникационной стратегии директор Хаспел.

Пока не очень понятно, когда официально появится аккаунт и каким будет месседж, но, по информации Mashable, уже существует страница, заполненная случайным кодом.

ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

Фото: CIA в Instagram

Но не стройте иллюзий, что ЦРУ просто планирует постить красивые картинки. Такой нестандартный ход, как присутствие в Instagram и в Twitter, может стать очень важным этапом для разведывательного агенства. По многим свидетельствам, российским агентам удавалось очень эффективно управлять и влиять на общественные настроения при помощи Instagram и Facebook в период президентской предвыборной кампании в США в 2016 году. Но самое важное – идеологический посыл. Представьте, что единственным живым присутствием в соцсети с аудиторией более 1 миллиарда пользователей будет аккаунт, генерирующий дурацкие мемы с бургером и с названием theliteraInsa? Согласитесь, как-то не солидно для самого известного в мире разведывательного  агентства.

ЦРУ заведет аккаунт в Instagram

Фото: скрин официальной страницы в Instagram

Кстати, свои аккаунты давно есть у ФБР и у Администрации транспортной безопасности (АТС) – агентства Министерства внутренней безопасности, обеспечивающего безопасность пассажиров в Соединенных Штатах. В принципе, у ФБР достаточно скучный аккаунт, наполненный фотографиями занятий и полевых тренировок агентов. А вот АТС публикует предметы, конфискованные у пассажиров при попытке провоза через службу безопасности аэропорта. Весело и поучительно!

Очень надеемся, что ЦРУ разбавит скучный официальный тон дружественных агентств и будет постить забавные картинки с нунчаками, а не фото счастливых агентов в клетчатых рубашках при исполнении.

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редактор рубрики "Спецпроекты"