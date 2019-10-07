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Букмекеры озвучили возможных победителей Pornhub Awards 2019

от Telekritika
От Telekritika 540
Главная Диджитал Букмекеры озвучили возможных победителей Pornhub Awards 2019

У прошлогодних лучших актеров Райли Рид и Джорди Эль Ниньо Полла появились серьезные конкуренты.

В октябре состоится церемония награждения Pornhub Awards 2019, конкурс проводится уже второй год подряд.

Главными номинациями церемонии станут «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Победу среди мужчин фанаты порноиндустрии прогнозируют Джонни Синсу, который уже давно стал героем не только фильмов, но и множества мемов. Сейчас вероятность получить первое место от Parimatch у него 46%, а его главный конкурент – прошлогодний победитель Джорди Эль Ниньо Полла (41%). Совсем отстают Джеймс Дин с 12% и Алекс Адамс с 1%.

Среди актрис ситуация схожая. Прошлогодняя победительница Райли Рид (22%) уступает в популярности Лане Роудс (30%). Еще три претендентки: Анджела Уайт, Миа Малкова и Брэнди Лав имеют одинаковые шансы – по 16%.

Также в конкурсе есть и другие номинации. Например, награда «Самая популярная верифицированная любительница». В данной категории шансы на победу у LittleReislin и Leolulu.

Из более нестандартных категорий – «Самая популярная косплей-исполнительница». В ней многие прогнозируют победу Индиго Уайт, в данном случае без серьезных конкуренток.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что Pornhub выпустил «самое грязное порно».

Фото: Unsplash

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