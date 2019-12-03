Bloomberg сделал ребрендинг своего новостного проекта TicToc

3 декабря медиакомпания Bloomberg изменила название своего новостного проекта в Twitter на QuickTake by Bloomberg. Об этом сообщает Variety.

Основная причина – первоначальное название TicToc путали с китайским приложением для коротких видео – TikTok. «Мы видим очевидное сходство названий», — говорит Джин Эллен Коугилл, генеральный менеджер QuickTake от Bloomberg (и бывшего TicToc GM). «Другой TikTok и был одним из факторов в решении о ребрендинге, но он больше связан с новым именем, которое представляет то, чем мы стали».

После ребрендинга проект выводится на новый уровень. В 2020 компания планирует запустить круглосуточный стриминговый новостной канал с линейным потоковым вещанием, доступным на платформах OTT. Но он по-прежнему будет распространять программы «по запросу» на нескольких платформах и публиковать ежедневные дайджесты. В дополнение к прямому эфиру, потоковый канал будет включать более длинные новостные сюжеты и мини-документальные фильмы.

Сейчас на TicToc работают 60 человек, включая продюсеров, операторов и ведущих эфиров. Под новый бренд перейдет еще 20 — те, кто работает в Bloomberg Digital Video.

Отметим, TicToc был запущен Bloomberg в 2017 году как круглосуточный новостной видеопроект в Twitter. Уже через год у проекта было 500 000 подписчиков. На сегодня их 867 000. В среднем за день сюжеты проекта смотрят 2,2 млн раз. Количество зрителей этих сюжетов превысило 1,5 млн пользователей (данные на декабрь 2018).

Напомним, предвыборный штаб Дональда Трампа лишил аккредитации журналистов агентства Bloomberg.

Фото: Variety

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