🕵 Арт-детектив: картина Леонардо, саудовский принц и спецслужбы

История вновь обретенного шедевра Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) с изображением Иисуса запутана, в ней успели принять участие саудовские принцы и русский миллиардер. Даже президент Франции Макрон в курсе, что с картиной что-то не так.

Буквально недавно NYT собрала все известные факты в попытке понять, куда делась самая дорогая картина в мире.

Самая дорогая продажа Christie’s

В декабре 2017 года на аукционе Christie’s состоялась рекордная сделка по продаже картины «Спаситель мира», чье авторство приписывается Леонардо да Винчи. Полотно приобрел таинственный саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд за невероятную сумму – $450 миллионов. Таким образом, картина стала самым дорогим живописным полотном в мире! До этого ценовой рекорд принадлежал современному американскому художнику Жану-Мишелю Баския: его работу купил японский миллиардер за $110,4 миллиона.

Почему NYT вспомнили про шедевр?

По нашей версии, причина беспокойства – масштабная выставка, посвященная 500-летию Леонардо да Винчи, которая должна пройти в сентябре 2019 года в Париже. Даже далекие от искусства люди понимают, насколько важно это событие не только для французских властей (почти все мировые шедевры да Винчи принадлежат Лувру). Особенно после ситуации с «желтыми жилетами», когда туристический поток заметно упал.

Помимо культурной ценности, эта выставка может стать одним из самых коммерчески успешных проектов Лувра. Все, кто был в музее, наверняка видели, какие огромные толпы собираются вокруг самого знаменитого полотна Да Винчи «Мона Лиза».

Все на нервах, все пропало!

Анонимный французский источник сообщил NYT, что музей и французские власти крайне обеспокоены неизвестностью места нахождения шедевра. Месяц спустя после покупки картины Лувр Абу-Даби заявил о намерении показать ее широкой публике. Было это в сентябре 2018 года. С тех пор никто не знает, где реально находится работа. Департамент культуры Абу-Даби отказывается давать комментарии не только прессе, но и официальным представителям Лувра и властям.

Вокруг «Спасителя мира» царит атмосфера загадочности. Во-первых, до сих пор не все эксперты уверены в подлинности картины. С момента продажи на аукционе Christie's (где она была в последний раз показана миру) картина не проходила никаких больших экспертиз. Профессор Института изящных искусств Нью-Йоркского университета Дайан Модестини, реставрировавшая картину, ранее заявляла, что страховая компания собиралась провести в Цюрихе исследование, но экспертизу отменили.

Мартин Кэмп, историк искусства из Оксфорда и один из немногих, имевших возможность изучить картину, описал ее как «религиозную версию Моны Лизы»

Многие эксперты по творчеству Леонардо очень обеспокоены пропажей работы и неясностью ее судьбы, особенно после заявлений Абу-Даби о том, что они намерены показать картину публике. «Это очень трагично, что все остальные ценители искусства Леонардо будут лишены возможности увидеть картину», – заявила Дайан Модестини. Мартин Кэмп, историк искусства из Оксфорда и один из немногих, имевших возможность изучить картину, описал ее как «религиозную версию Моны Лизы». Кэмп тоже не в курсе, где и у кого находится работа Леонардо.

Изначально было не очень понятно, каким образом Абу-Даби сумели приобрести работу у саудовского принца. Был ли это подарок, заем или частная продажа? Многие предполагают, что реальным покупателем и владельцем полотна да Винчи является наследный принц Мухаммед бин Сальман, а принц Бадер бин Абдулла выступил лишь посредником. Якобы наследный принц Мухаммед просто решил оставить картину себе. Посольство Саудовской Аравии отказалось предоставить комментарий по этой теме.

33-летний наследный принц – не первый коронованный владелец этого полотна. По оценкам экспертов, работа, нарисованная приблизительно в 1500 году, по описанию похожа на одну из картин в списке предметов искусства английского короля Карла I, казненного в 1649 году. Как утверждает профессор Кэмп, картина исчезла в конце 18 века.

Картина «Спаситель мира» вновь появилась в коллекции одного индустриального магната в 19 веке. На тот момент она была очень сильно зарисована и приписана одному из учеников и последователей Леонардо. В 1958 году картину продали за сумму, эквивалентную $1350. Слух о том, что работа может принадлежать кисти Леонардо, появился после того, как несколько арт-дилеров заприметили ее на аукционе в Новом Орлеане в 2005 году и передали в руки профессора Модестини. Она сняла весь верхний слой, устранила повреждения, нанесенные красочному слою из-за трещины в деревянной панели. С новым авторством картина была продемонстрирована в Национальной галерее в Лондоне в 2011 году.

Типичный русский миллиардер Два года спустя ее приобрел русский миллиардер Дмитрий Рыболовлев за $127,5 млн – всего лишь треть суммы, за которую картину продадут на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. О русском миллиардере стоит рассказать отдельно, потому что Дмитрий успел получить свою долю внимания в англоязычной прессе. Типичный русский миллиардер Рыболовлев – «владелец Уралкалия с классическим для бизнесмена 90-х годов прошлым» – владелец футбольного клуба «Монако», любитель моделей и страстный коллекционер предметов искусства, любит покупать шедевры оптом. Коллекционер подал в суд на нью-йоркское отделение Sotheby's по факту переплаты при покупке 38 предметов искусства. В этом списке также упоминается «Спаситель мира» Леонардо. Как утверждает Рыболовлев в своем иске на $380 миллионов, до предложения, сделанного аукционным домом ему, картина оценивалась в $75 миллионов. Насколько известно, судебная тяжба продолжается больше года и пока Sotheby's не планирует идти на уступки.

Письмо президенту На данный момент история с переносом выставки в Лувр Абу-Даби только подогревает слухи и версию о том, что авторство работы может быть под вопросом, и что новый владелец картины Леонардо боится привлекать лишнее внимание публики. Французский эксперт по творчеству да Винчи Жак Франк написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, подняв вопрос спорности атрибуции работы. Глава администрации президента заверил, что «все очень серьезно прислушались к сомнениям», потому что Лувр не может продемонстрировать у себя на главной выставке года работу, которая вполне может оказаться фейком.

Делом заинтересовались американские спецслужбы