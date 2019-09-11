Андрей Боборыкин и Константин Дорошенко запустили «Культуру всего»

Медийщик Андрей Боборыкин создал подкаст «Культура всего» совместно с куратором и культурным обозревателем Константином Дорошенко. Как понятно из названия, в подкасте авторы обсуждают вопросы культуры в разных сферах жизни, общаясь с известными личностями и экспертами. Например, о культуре музыкальных сообществ говорили с Иваном Дорном, о культуре девяностых – с Константином Гнатенко, о культурном аспекте на общественном и развлекательном телевидении – с Ярославом Лодыгиным и Дмитрием Троицким из StarLightMedia.

«Телекритика» узнала у сооснователя «Культуры всего», как создать подкаст, который будет интересен аудитории, и как его монетизировать.

Почему решили выбрать формат подкаста? Какие, на ваш взгляд, его перспективы на украинском рынке?

Ранее мы делали несколько похожих проектов с Константином: YouTube-версию шоу «Циники» с участием Дмитрия Терешкова после закрытия этой передачи на «Радио Вести», а также шоу (фактически это был видеоподкаст) «Культурный срез» для издания Bit.ua, где я был главным редактором. С точки зрения контента оба эти проекта были очень похожи на то, что мы делаем сейчас. Формат аудиоподкаста для «Культуры всего» выбрали в первую очередь потому, что он довольно прост в технической реализации и приближается к нулю с точки зрения затрат ресурсов. К тому же подкасты сейчас часто фигурируют в медиатрендах, но рынка в Украине пока нет. Что-то похожее на рынок вокруг подкастов начинает зарождаться в России, к нам это придет в лучшем случае через несколько лет.

Культура – очень сложная тема. Почему у вас получится лучше, чем у других?

Наши с Константином проекты на ниве культуры как раз и возникают из некой неудовлетворенности тем, как эта тема представлена в украинских медиа. Культура – не более и не менее сложная тема, чем экономика, политика и лайфстайл, но находится на обочине интересов украинских СМИ (за редкими исключениями) из-за порой ничем не подтвержденной уверенности в том, что культура неинтересна широкой аудитории. Но почти всегда это результат незнания и неуважения своих читателей, недоверия.

Как придумываете контент? Как планируете монетизировать?

У нас есть постоянно обновляющийся список людей, с которыми мы хотим поговорить. Часть предлагаю я, часть – Константин. Потом мы выбираем окно в наших графиках и записываем сразу 3–5 выпусков за несколько дней. Я уже говорил с некоторыми брендами по поводу рекламы, но пока нет особых успехов. Мы все еще не очень большие с точки зрения рекламодателей: каждый выпуск в среднем набирает около 1000 прослушиваний. Но качество контакта с брендом, которое может гарантировать аудиоподкаст, гораздо выше, чем, скажем, у видео: там легко промотать рекламный блок и «налить» просмотров на ролик. В подкастах никто не перематывает, потому люди гарантированно слышат рекламное сообщение.

В рамках одного выпуска даже на текущих, сравнительно скромных, оборотах мы можем делать 2000 гарантированных контактов с брендом (2 сообщения). Это вполне может конкурировать с нативными спецпроектами средней руки в украинском лайфстайле, где при схожих KPI по просмотрам нет никаких гарантий контакта с брендом. К сожалению, большинство отечественных бренд-менеджеров, маркетологов и сотрудников рекламных агентств пока довольно туго переключаются между разными каналами и медиумами, ко всему применяют примерно одни и те же требования и ожидания.

Кто ваша аудитория? И каких героев для участия в программе выбираете?

Наша аудитория – это люди старше 25, которые живут в крупных городах и интересуются культурой и общественными процессами Украины и мира. Наши герои – это в первую очередь люди, которые интересны лично нам. В предыдущих проектах мы пытались балансировать между известными широкой аудитории гостями и не очень известными, но с «Культурой всего» мы полностью отказались от такого подхода. Некоторые наши гости, конечно, широко известны в Украине и за ее пределами, например, Иван Дорн, Дмитрий Кулеба или Ирина Данилевская. Но решающими факторами в выборе гостей является актуальность их деятельности относительно культурных или общественных процессов в Украине. Ну и конечно, для нас важна способность собеседника артикулировать то, что он хочет сказать, – к примеру, не всякий актуальный художник или музыкант в состоянии адекватно вести беседу. Мы нередко спорим с Константином относительно того, стоит или не стоит звать того или иного человека в «Культуру всего», но еще ни разу не пожалели о решении.

Можете рассказать про фидбек от ваших слушателей?

Фидбек очень позитивный, но надо отметить, что пока что у нас довольно небольшая аудитория, и там мало случайных слушателей. Большая часть этой аудитории следит за нашими проектами еще со времен «Циников ТВ» и программ Константина на «Радио Вести».

Как развиваете канал? Какие соцсети? Где ищете слушателей?

Проблема с подкастами в том, что с ними невозможен агрессивный маркетинг. Довольно сложно «налить» прослушиваний в отличие, например, от Facebook или YouTube, где накрутка просмотров на видео – распространенная и простая в исполнении практика. Мы распространяем подкаст по всем платформам, кроме VK и «Яндекс. Музыки» (там просто нет нашей аудитории). Большим открытием стал SoundCloud, в котором есть хорошие рекомендательные алгоритмы. Сейчас примерно треть всех прослушиваний происходят в Apple Podcasts, еще треть – в Soundcloud и остальное – в десятке других каналов. Также мы ведем страницу проекта в Facebook и запустили телеграм-канал «Культура и критика всего», где вдобавок постим ссылки на интересные и важные тексты о культуре.

Недавно «Телекритика» сообщала о скачке популярности подкастов в США и их использовании в рекламных целях, а также об украинские медиа, которые уже запустили подкасты.

Фото: «Культура всего»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!