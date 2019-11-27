30% голосов зрители «Танців із зірками» отдали с помощью приложения 1+1 video

Более 30% голосов за время проведения 14 эфиров шоу «Танці з зірками» в поддержку участников было отдано с помощью мобильного приложения 1+1 video. Об этом сообщила пресс-служба 1+1 media.

Эта статистика, по сообщению медиагруппы, свидетельствует о том, что аудитория линейного телевидения открыта к новому опыту использования технологии Second Screen. На данный момент с помощью 1+1 video зритель может интерактивно взаимодействовать с контентом. Таким образом медиагруппа повышает вовлечение аудитории, которая использует смартфон как второй экран.

«Развивая 1+1 video, мы идем по пути Second Screen Decision – улучшаем пользовательский опыт наших зрителей с помощью взаимодействия с ними в интернете. Таким образом наши телезрители могут чувствовать себя участниками шоу, ведь теперь зачастую от их активности зависит финал телепроекта», – комментирует руководитель «1+1 Digital и инновации» Анна Ткаченко.

Напомним, 24 ноября на телеканале «1+1» состоялся суперфинал популярного телевизионного шоу «Танці з зірками», победителями которого стала актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Фото: Unsplash

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