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1+1 media впервые в Украине задействовала робота для съемки проекта «Люди против машин»

от Telekritika
От Telekritika 498
Главная Диджитал 1+1 media впервые в Украине задействовала робота для съемки проекта «Люди против машин»

Съемка всего ролика заняла 10 часов.

Группа 1+1 media впервые в Украине задействовала уникального работа в рамках подготовки к проекту «Mind Contest: люди против машин», который был анонсирован 19 ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Так, робот-кран Bolt, который является высокотехнологичной разработкой британской компании Mark Roberts Motion Control, был использован во время съемки проморолика. Съемки проходили под руководством команды To Be Production.

«Подготовительного дня не было, однако съемка всего ролика, с учетом времени на программирование работа и съемки сцен с его участием, заняла всего 10 часов», − прокомментировал Иван Рыжак, соучредитель To Be Production.

Благодаря возможностям работа, удалось захватить изображение с четким фокусом и сложным движением камеры и при этом снять пятерых актеров одним кадром.

«Во время съемок проморолика камера раз за разом проходила в нескольких миллиметрах от объектов, расположенных на столе», — прокомментировал Денис Акулов, соучредитель To Be Production.

Кроме этого, робот выполнил не только операторскую функцию, но и стал полноценным участником съемочного процесса, выполнив в нем роль главного антагониста для преролла проекта.

Фото: 1+1 media

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