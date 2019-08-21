1+1 Digital Weekend. День 1: Инновации, YouTube и веб-сериалы

В прошлом году 1+1 Digital запустили двухдневный образовательный интенсив 1+1 Digital Weekend для медиа-экспертов и всех, кто интересуется темой создания и продвижения онлайн-проектов.

Успех формата был настолько очевидным, что воркшопы с экспертами 1+1 Digital повторно прошли в Одессе, Харькове и Ивано-Франковске, собрав большое количество гостей и демонстрируя, что онлайн все больше проник в повседневный образ жизни украинцев.

В этом году 1+1 Digital Weekend традиционно стартовал в Киеве в инновационном пространстве Pochayna Event Hall, где на 16-метровой сцене в формате проекции 360° гости мероприятия оценили всю мощь digital-технологий и визуальный креатив презентаций. С прошлого раза количество видеороликов и анимаций в презентациях заметно возросло, что делает выступления спикеров более зрительными и интересными. Еще одним удобным технологическим решением стал запуск телеграмм-бота, который помог гостям оперативно получать всю необходимую информацию и задавать вопросы спикерам.

Главный итог по масштабу медиа-ивента подвела глава 1+1 Digital Анна Ткаченко на своей странице в Facebook: 1000 участников, 3000 сториз и публикаций в соцсетях, 10 лекций от экспертов и пять special guests Google, Viber, COMFY, Київстар и Radioactive Production.

Редакция «Телекритика» выбрала ключевые моменты по двум дням выступлений.

Общая тема выступлений первого дня была посвящена инновациям в медиа-сфере и актуальным трендам в распространении контента. Большой ажиотаж вызвала тема веб-сериалов, как инструмента продвижения бренда онлайн. Участники дискуссии от компаний «Воля» и Comfy поделились собственным опытом создания веб-историй, а модератор обсуждения Анна Ткаченко, которая активно поощряет развитие собственного веб-продакшна внутри компании 1+1 Digital, интересовалась тем, как бренды оценивают эффективность таких коммуникацией с аудиторией.

Привет, будущее! Сторителлинг и Технологии

Первый день начался с выступления Анны Ткаченко, которая задала тон и рассказала, что фактически мы живем в преддверии Четвертой индустриальной революции, где главными двигателями инноваций станут кибер-физические системы, интернет вещей и онлайн-платформы. Данные становятся более ценным ресурсом, чем нефть и влияние IT-корпораций на все сферы жизни большинства людей на Земле – свершившийся факт.

Несмотря на то, что поколение миллениалов выросло в цифровую эпоху, показатели просмотров видео в онлайн растут, смартфон – главный гаджет для тех, кому 16, и пользователям за 30; видеогейминг – реальный конкурент онлайн-медиа по распределению рекламных бюджетов. Спасибо поколению Х с их предпочтениям в медиа-потреблении, благодаря которому мы испытываем тотальное влияние соцсетей, рост потокового вещания и чтение новостей преимущественно в режиме онлайн. А еще всех нас ждет эра цифрового видео. Сейчас пользователь проводит 21,5% от всего времени потребления за просмотром онлайн-видео (62,5 минут в течении дня). Глобальная аудитория стриминговых сервисов Prime Video и Netflix, вместе с прибылью от подписки каждый год увеличивается.

В мире наступает эпоха внедрения сети 5G. Первые коммерческие системы уже появились в Южной Корее, США и в Швейцарии. Надеемся и в Украине в ближайшем будущем, скорость интернета будет 1 милисекунда. Это технология позволит потреблять контент с космической скоростью. Поэтому медиа будут работать над созданием визуально и технологически сложных форматов для упаковки информации, большие видео и стримы можно будет смотреть в дороге и в самолете. Умение придумать и красиво подать историю станет ключевым умением для всех, кто производит любой вид контента онлайн. Активно будут использовать технологии дополненной реальности, IGTV, мультиплатформеннная дистрибьюция контента и очень много видео во всех доступных пользователю каналах.

Про YouTube-тренды в 2020-м

Очевидно, что онлайн-видео становится более предпочтительным форматом как со стороны контентных-площадок, так и со стороны брендов и рекламодателей. Глава Web-production 1+1 Digital Данил Шестюк после посещения конференции VidCon 2019 подробно рассказал о нововведениях на платформе YouTube, которые помогут создателями контента почти вдвое увеличить монетизацию.

Основные изменения:

— функция чата для пользователей Super Chat, где фанаты могут покупать сообщения и пересылать анимированные наклейки Super Stickers, уже доступна 90 000 каналов. Самые успешные ютуберы смогут получать по 400$ в минуту за топовые стримы;

— функция Premier позволит создать целевую страницу и сделать анонс точного времени публикации видео, с дополнительной функцией напоминания. В Premier также предусмотрена возможность создание чата;

— удобным нововведение для паблишеров и фанатов, платная подписка в формате Channel Membership (4,99$ ежемесячно). В качестве приятных бонусов, доступ к использованию уникальных значков и смайлов, просмотр эксклюзивных трансляций и дополнительных видеороликов;

— Программа Merch, позволяющая создателям продавать товары с фирменной символикой прямо с канала. Например, создатель Лукаса Паука сделал плюшевую игрушку в виде героя и заработал $1 млн за 18 дней;

— в угоду времени, когда краудфандинг и благотворительность становятся частью привычного образа жизни, инструмент YouTube Giving обеспечит безопасный сбор средств от пожертвований;

— YouTube все больше углубляет и улучшает взаимодействие платформы с искусственным интеллектом (ИИ). Особенно, в работе алгоритмов таргетирования рекламы.

Кстати, функция платной подписки Channel Membership имеет пять разных ценовых уровней и у каждого свои привилегии (функционал доступен пользователям США с июня 2019). С момента запуска подписки доходы многих ютуб-каналов увеличились минимум в два раза. Например, прибыль канала Fine Brothers Entertainment выросла в шесть раз.

Самым важным моментом выступления Шестюка можно считать пошаговая инструкция «как запустить YouTube-канал, если вы новичок» и даже несколько советов, как монетизировать свой контент.

Начинать следует, как в любом бизнесе, с традиционного «анализ рынка» и поиска ниши. С помощью приложения vidiq изучаем запросы по выбранной тематики..

В качестве темы для канала выбирать кулинарные рецепты, этот запрос традиционно пользуется большой популярностью в интернете. Чтобы сузить тему и выделиться среди множества других каналов по теме еды, Данил предложил в качестве темы выбрать борщ.

Первый шаг. По запросу «борщ» ищем ключевые слова (теги), чтобы определить популярность темы и оценить существующие тренды. Определить сезонность.

Чтобы понять, насколько успешной будет тематика борща, ее нужно сравнить с какой-то релевантной темой. Поэтому Данил предложил проследить динамику запросов в периоде с тегом «суп» (согласитесь, рецептов супа больше, поэтому тема шире) и тег «сало», который и победил по популярности выбранный нами «борщ».

И самый важный инсайт: от чего зависит ваш доход от видеоконтента на YouTube? Длина видео (не менее 10 минут) + География (СРМ по странам) + ваша аудитория

Все про медиабренд

О важности иметь собственный веб-сайта для любого бренда (неважно вы медиа или бизнес-компания) рассказывал Александр Козаченко, возглавляющий департамент внешней дистрибуции видеоконтента и сайтов телеканалов группы 1+1.

Сегодня конкурентом медиа является любой человек, который пишет о себе. Яркий пример, люди стали меньше читать про жизнь звезд и известных людей в медиа, потому что у каждого из них есть собственные аккаунты в соцсетях, где есть все подробности.

Вы должны быть везде, где пользователь проводит время чаще всего

Если раньше люди искали новости, то теперь новости сами находят нас везде, где есть доступ к wi-fi. Чаще всего мы читаем и смотрим контент в постели (46%), в транспорте (42%) и даже в ванной (32%). К слову, спрос на смартфон в Украине вырос на 15% с 2017 года. Следовательно, можно говорить об устойчивом росте онлайн-аудитории в украинском сегменте интернет.

По данным Gemius Audience за июнь 2019 охват сайтов группы 1+1 media 44,1%, охват развлекательных ресурсов (сайты каналов 1+1, 2+2,ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, Уніан, 1+1 International) – 9,1% общего охвата УАнет.

Нужен ли телеканалу свой сайт?

Постановка вопроса «зачем нам сайт, если у нас есть соцсети», не является эффективной стратегией онлайн-продвижения. Практика последних лет показывает, что такие платформы, как Facebook, Instagram, YouTube непредсказуемо меняют политику по отношению к правообладателям, лишая вас возможности распоряжаться собственным аккаунтом. В этом смысле веб-сайт – это ваш актив, который вы можете развивать, и где аудитория может получать всю интересующую информацию из первых уст.

Видео или текст?

Главный вопрос любого создателя контента: какой формат эффективней – видео или текст? Александр продемонстрировал глобальную статистику подтверждающую, что в новостном потреблении приоритетным форматом является текст, а не видео. По опросам глобальной аудитории более 60% людей читают текстовые новости. Грамотная компоновка контента, возможность находить своего клиента во всех каналах коммуникации, контролируемость месседжа, который вы ретранслируете своей ЦА – реальная возможность повышать лояльность аудитории формировать амбассадоров бренда.

С приходом телеконтента в digital на примере VOD-платформы 1+1 мы наблюдаем как медиахолдинг коммуницирует с более молодой аудиторией, которая в перспективе проводит время на развлекательных сайтах телеканалов группы 1+1 и может менять свои предпочтения в выборе контента. По последним данным, аудитория сайта 1plus1.ua – это 1 914 561 пользователей и 11 776 918 просмотров страниц статистике Gemius Audience. Большую часть аудитории сайта – это женщины (70%), 35,3% проживает в городах с населением более 500 000 и 95,4% каждый день пользуется интернетом. Возрастное ядро аудитории сайта 26-35 лет (34%). Это, к слову, новый молодой сегмент который в перспективе может переключить свое внимание на телеконтент.

Во время презентации Александр также акцентировал внимание, что редакция развлекательных сайтов состоит из журналистов, средний возраст которых 25 лет, поэтому онлайн-ресурсу легко понимать запросы аудитории и создавать релевантный контент.

Самым ожидаемым выступлением был спич Сергея Братусева Industry Head-Branding в Google

Началось выступление с позитива: рост просмотров каналов YouTube из Украины более 60% в общем у нас в стране и в мире. Также, более 60% зрителей смотрят украинские канала из-за границы. Это успех. Самым смотрибельным видео «украинского бренда» стал стрим рейса Лондон-Киев, который длился 3 часа 23 минуты и собрал 156 тысяч. По мнению спикера успех связан с трендом на релакс-видео, которые набирает обороты.

Аудитория YouTube

Если вам кажется, что видео приоритетно смотрит молодая аудитория, то возрастная статистика нахождения на платформе более часа – 82% зрители 55+ смотрят YouTube при общем смотрении всего в 22%; 73% – это 45-45 лет, общее смотрение 28% и 104% — 16-24 года, при общей цифре смотрения 73%.

Как топ-каналы YouTube собирают свой трафик?

Большая часть переходов составляет 47% рекомендованных видео, 28% – это переходы с главной страницы и всего 8% составляет поиск интересующего канала в YouTube.

Одним из важных и удобных преимуществ, которое удерживает пользователей на платформе, адаптивность контента YouTube под разные устройства: 46% видео под смартфон, 29% под компьютер, 14% в ТВ и 11% под планшет.

Основные темы, которые привлекают пользователей на YouTube, можно собрать под лозунгом: «Развлекай, помогай и обучай!»

В топ-5 по просмотрам по тематике – это музыкальный контент, фильмы и сериалы, развлечения, культура и новости. Далее популярностью пользуются видео, связанные с темой работы и образования, компьютеры, спорт, путешествия, видео с домашними животными. Резюме такое: люди приходят на YouTube в первую очередь за развлечениями.

Виталий упомянул, что пользователи часто ищут информацию про возможность пройти обучение и улучшить свои навыки работы с YouTube. Теперь это можно сделать на единой платформе YouTube Creator Academy, где есть узконаправленные практические курсы по самым разным тематикам: бизнес на YouTube, специфика видеосъемки или советы как создавать креативный контент.

Также в Украине будет доступен формат коротких историй Stories, платформа возлагает большие надежды на развитие этого направление. Очевидно, что после успеха Snapchat формат Stories продемонстрировал свою большую эффективность в Instagram и Facebook, как отличный инструмент для привлечения новых пользователей, демонстрирующий большой охват и вовлечение аудитории, как альтернатива новостям и стандартным публикациям. Если у пользователя есть что-то важное, интересное, горячее – он сразу выкладывает Stories и получает быструю реакцию свою подписчиков. Важно, чтобы Stories выглядели ни как идеально сделанный постановочный ролик. Это должен быть ситуативный быстрый посыл.

Еще один новый формат для украинских пользователей – это Premiers, real-time сессии для ваших подписчиков и фанов

Ключевой месседж выступления Сергея Братусева про новые бизнес-решения на платформе YouTube – это вывод, что рекламодатели перестали измерять эффективность рекламных кампаний исключительно категориями просмотров и охватов. Постоянно улучшающийся механизм machine learning дает возможность брендам использовать более конкретные метрики для оценки: Maximum Brand Consideration (количество людей, отдавших предпочтение данному бренду), CPA cost-per-action цена за целевое действие клиента), Maximum Conversions (показатель максимальной конверсии). Машина собирает данные из разных каналов (один из источников, конечно, Google) и дает четкую картину предпочтений и поведения пользователя онлайн по его истории запросов, что позволяет влиять на ту аудиторию, которая потенциально может сменить свои предпочтении в выборе бренда. Это новый подход в более стратегический и интересный для брендов. Сегодня у компании есть возможность использовать семь инструментов с совокупной аудиторией более одного миллиарда человек.

Очень важным завершением первого дня стал круглый стол, посвященный перспективе развития производства веб-сериалов.