Twitter запретил постить GIF-изображения

23 декабря соцсеть Twitter заявила, что анимированные изображения формата APNG теперь запрещено постить в соцсети.

Причиной стало то, что резко меняющиеся картинки небезопасны для людей с эпилепсией. «Мы хотим, чтобы у всех был безопасный опыт в Twitter. APNG были забавными, но они не учитывают настройки автозапуска, поэтому мы убираем возможность добавлять их в твиты. Это делается для безопасности людей с чувствительностью к движению и мигающим изображениям, в том числе с эпилепсией», – пишет поддержка Twitter.

Напомним, ранее Twitter заявил, что удалит неактивные аккаунты, однако затем изменил свое решение.

Фото: Tech Crunch

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