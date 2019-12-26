Без категорииДиджиталНовости

Twitter запретил постить GIF-изображения

от Telekritika
От Telekritika 275
Главная Без категории Twitter запретил постить GIF-изображения

Это сделано для безопасности людей с эпилепсией

23 декабря соцсеть Twitter заявила, что анимированные изображения формата APNG теперь запрещено постить в соцсети.

Причиной стало то, что резко меняющиеся картинки небезопасны для людей с эпилепсией. «Мы хотим, чтобы у всех был безопасный опыт в Twitter. APNG были забавными, но они не учитывают настройки автозапуска, поэтому мы убираем возможность добавлять их в твиты. Это делается для безопасности людей с чувствительностью к движению и мигающим изображениям, в том числе с эпилепсией», – пишет поддержка Twitter.

Напомним, ранее Twitter заявил, что удалит неактивные аккаунты, однако затем изменил свое решение. 

Фото: Tech Crunch

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

BBC пригрозила Борису Джонсону уменьшением производства контента

18.12.2019

Media Development Foundation Ukraine запустила сайт о медиа

04.12.2019

Начал вещание новый канал Ахметова

16.12.2019

Ирина Никончук: «Мы хотим рассказывать локальные истории успеха»

24.12.2019

Владислав Грузинский возглавил запуск прямоэфирной студии «UA: Суспільне»

20.12.2019

ТНТ снял с эфира «Слугу народа»

12.12.2019

Депутат от «Слуги народа» считает, что пора «приглушить»...

29.11.2019

«Интер» снял документальный фильм о Борисе Патоне

26.11.2019

DTH-платформа Xtra TV частично осядет на HotBird 13,...

05.12.2019

«UA: Культура» подготовил новогодний кавер-концерт украинских хитов

26.12.2019