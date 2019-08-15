«Триолан» заблокировал сайт «Корреспондент»

Интернет-провайдер «Триолан» заблокировал доступ к сайту еженедельного общественно-политического издания «Корреспондент» для своих абонентов. В контакт-центре провайдера сообщили, что этот шаг предприняли в рамках выполнения судебного решения, передает «Интерфакс-Украина».

Но по информации про решение суда, размещенной на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Печерский райсуд Києва обязал операторов и провайдеров Украины заблокировать доступ только к разделу блогов сайта «Корреспондент».

По словам медиаюриста Института массовой информации Али Сафарова, украинские провайдеры имеют право не выполнять решение Печерского райсуда про блокирование сайтов, поскольку не получали постановление непосредственно: его распространили через сайт госрегулятора. Эксперт утверждает, что это решение абсурдное, а текста нет в Госреестре судебных решений, хотя закрытой информации в нем нет.

«Обращаю внимание: кроме Печерского райсуда Киева, ни один орган государственной власти не обязывал провайдеров программных услуг совершать какие-либо действия на основании этого постановления. Поэтому не все провайдеры выполнили это решение – им просто не пришло соответствующее сообщение от суда. А НКРСИ не имеет прав и полномочий что-либо запрещать – это может сделать только суд. Поскольку этого не произошло, суд даже не может привлечь провайдера к ответственности за невыполнение решения», – прокомментировал Али Сафаров.

Блокировку «Корреспондента» в «Триолане» объяснили выполнением решения суда, поскольку оператор – законопослушный провайдер. В то же время он закрыл доступ ко всему сайту, хотя решение касалось только раздела блогов. Ранее заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его жена Елена Дегрик подали иск с требованием заблокировать СМИ, разместившие критические публикации относительно их деятельности. Печерский райсуд Киева вынес решение, согласно которому были заблокированы 18 ресурсов, в том числе блоги сайта «Корреспондент», сайт «Информатор» и сайт UkrPress.

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