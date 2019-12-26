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Тина Кароль стала вторым членом жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»

от Telekritika
От Telekritika 619
Главная Без категории Тина Кароль стала вторым членом жюри Нацотбора на «Евровидение-2020»

До этого к команде жюри присоединился Андрей Данилко.

«UA: Суспільне мовлення» и телеканал СТБ объявили имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на «Евровидение-2020». Место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса «Евровидение», быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты его таланта», –  прокомментировала Тина Кароль.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Более 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является судьей вокальных проектов, выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. 

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 будут транслировать 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и общественном телеканале «UA: Перший». 

Ранее первым членом жюри отбора стал Андрей Данилко.

Фото: Александра Йорк

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