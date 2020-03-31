Телерейтинги: новый сезон «Орла и решки», карантинный «Вечерний квартал» и «Решает Онистрат» от ICTV

Днем по будням на «1+1» зашло американское реалити-шоу «Дорогой, мы переезжаем», в прайме субботы канал показал новый выпуск «Вечернего квартала» («95 квартал»), снятый без зрителей из-за карантина. На канале ICTV в предпрайме вторника-четверга стартовало новое реалити-шоу «Решает Онистрат» от «Фан ТВ продакшн». На канале «Украина» в прайме субботы прошла премьера четырехсерийки «Следуя за сердцем» от «Арт-Территории». Утром в воскресенье на «Интере» стартовал новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Безумные выходные». Премьерой выделился также общественный «UA: Перший», показав в прайме среды собственный документальный фильм «Дрогобыч 101/1». Из-за карантина остается высоким интерес к новостным программам и информационным телеканалам.

Премьеры недели

По будням на «1+1» дневные повторы «Міняю жінку» и «Мира наизнанку» разбавило американское реалити-шоу «Дорогой, мы переезжаем» (11:10-13:10, с перерывом на ТСН в 12:00). Показатели программы собрали доли скромнее чем у «Міняю жінку» – в пределах 4-6,5%. В субботу «Вечерний квартал» традиционно вышел двумя слотами – повторный выпуск (16:40) и свежий выпуск (21:30). На повторе программа собрала скромные 7,7%/6,7%, на новом выпуске – уже 16,7%/14,4% (было 7,6%/7,2% и 7,7%/6,8%).

Вечером в субботу на канале «Украина» четырехсерийка «Следуя за сердцем» (17:00-23:00) прошла относительно скромно: 9,1%/7,6%, 10,1%/9%, 7,2%/7,3% и 10,7%/10%.

На канале ICTV в предпрайме вторника-четверга вместо голливудского кино зашло новое реалити-шоу «Решает Онистрат» (17:45) с цифрами ниже средних по каналу: 6,3%/4,7%, 6,5%/4,4% и 7,8%/5,7%.

В воскресенье утром на «Интере» прошло сразу 4 выпуска «Орла и решки» (10:00) – два свежих выпуска и два повторных. Первый премьерный («Чудеса света -2») собрал 7,6%/4,3% (было 6,2%/3,2%), премьера еще одного сезона программы – «Безумные выходные» – взяла скромные 6,5%/4,6% (было 5,9%/3,5%), третий повторный выпуск – 7,4%/5,1% (было 7,1%/3,9%), четвертый – 5,5%/3,5%.

На «UA: Перший» в прайме среды прошла премьера собственного документального фильма «Дрогобыч 101/1» (21:30-22:50) – всего лишь 0,3%/0,6%. В прайме выходных (22:00) стояли украинские арт-хаусные фильмы «Вулкан» и «Племя» – только 0,5%/0,7% в обоих.

Общий топ

Первое место удерживает канал «Украина», ICTV – второй с заметным отрывом от третьей позиции – канала «1+1». Среди «нишевыков» восстановил позиции канал «2+2», а «НЛО» пропускает вперед НТН и К1. В третьей пятерке подтянулись «Мега» и «Индиго», но растерял «Энтер-фильм».

В праймовом топе канал «Украина» по-прежнему только третий; первое место у канала «1+1», который обошел лидера прошлой неделе – ICTV. Во втором эшелоне заметно рост канала «НЛО», который обошел НТН и К1, заняв девятое место. В третью пятерку вернулся канал «Солнце».

У канала «Украина» провал в показателях теперь не только в пятницу, но и в субботу. ICTV выстрелил в пятницу, а «1+1» – в субботу.

В топе программ новостные программы все еще вытесняют с первых мест развлекательные программы.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20, новый выпуск + повтор) собирал в пределах 7,7-10,6% по 18-54 (50+). Показатели реалити «Миссия: красота» (11:20, понедельник-четверг) колебались изо дня в день: понедельник – 9,6%/8,3% по аудиториям 18-54 (50+)/18-54; вторник – 11,1%/8,2%; среда – 14,6%/11,6%; четверг – 12,4%/9,7%. Докудрамы «Реальная мистика» (12:20), «Агенты справедливости» (14:30) и «История одного преступления» (17:00) собирали в пределах 9-15%.

Вечером ток-шоу «Говорить Украина» (20:10) собирало такие показатели: 10,3%/11,8% (понедельник); 10,2%/11,6% (вторник); 9,3%/11,7% (среда); 10,8%/13,9% (четверг). Сериал «Отречение» (21:00) идет по-прежнему скромно: 8,5%/8,4% и 9,7%/8,8% (понедельник); 9,1%/8,1% и 9,6%/7,6% (вторник); 8,3%/8,5% и 9%/9,3% (среда); 9%/9,8% и 10,5%/9,9% (четверг).

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) собрала 7,6%/5,6% (было 8,9%/8,4%); «По следам» (23:20, четверг) – 8,3%/7,5% (было 8,1%/6,4%). В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:10) выдала только 7,2%/7,5% (было 7,8%/10%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – 6,1%/5,4% (было 6,5%/5,9%). В прайме субботы ток-шоу «Главная тема» (19:00-21:00) собрало 9%/8,7% (было 11,1%/9,4%).

В субботу весь день канал скромно повторял праймовый сериал будней, а вечером показал праймовую четырехсерийку, о показателях которой читайте выше. Днем в воскресенье повторялись разные четырехсерийки, вечером «Любовь под микроскопом» (17:00-23:00) собирала в пределах 11,6-14,5%.

ICTV

Днем по будням повторяются вечерние «Чрезвычайные новости» и вертикальная линейка вечерних программ, а также шел двойной западный кинопоказ и повтор «Нюхача-4» – в пределах 5-9%.

Вечерняя линейка праймовых программ в 20:20 прошла практически на том же уровне, что и неделей ранее. «Теория заговора» в понедельник собрала 8%/6,5% (было 7,6%/7,2%); «Гражданская оборона» во вторник – 8,4%/7,9% (было 7,5%/7,1%); «Секретный фронт» в среду – 7,7% и 5,4% (было 7,8% по обеим); «Антизомби» (20:20, четверг) − 8,3%/7,1% (было 8,3%/8,1%). В понедельник политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30) начало терять свои доли – 6,7%/5,4% (было 8,8%/5,8%).

Четвертый сезон сериала «Нюхач-4» стоял только в прайме понедельника (21:20), собирая 10,4%/7,2%. В остальные дни сериал зашел на повтор первого сезона: вторник – 9,9%/6,2% и 10,4%/7,1%; среда – 11,7%/7,1% и 13,1%/7,4%; четверг – 10,7%/7,8%.

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) перешло полностью на дайджесты, собрав 12,2%/9,5% на первом выпуске (было 15,1%/10,9%), на втором (21:40) – 16,8%/14,4% (было 16,8%/14,4%). Скетч-шоу «На троих» (22:45) на двух премьерных выпусках взяло практически прежние показатели – 11,8%/9,4% и 12,3%/9,5% (было 11,5%/11,3% и 11,7%/12%).

Голливудская кинолинейка в этот раз прошла скромно. Во вторник в 23:30 фильм «Каратель» взял 10,6%/9%; в среду − «В аду»(23:30) – 11%/10%; в четверг – «Одиночка» (22:30) – 8,7%/7,4%. В прайме субботы прошли две части фильмов «Час пик» (первая – 7,8%/7,2%; вторая – 6,5%/6,3%) и «Полицейская история» (первая – 6,4%/5%, вторая – 10,1%/6,6%). Вечером в воскресенье «Час пик-3» (20:35) собрал 8,3%/5,5%; «Шанхайский перевозчик» (22:10) – 7,9%/5,8%.

«1+1»

Днем по будням повторы «Міняю жінку» и «Мира наизнанку» сместились на два часа позже из-за старта реалити-шоу «Дорогой, мы переезжаем» и теперь из-за неудачного соседства собирают в пределах 4-8%. Турецкий сериал «Великолепный век» (15:30-18:00) – только в пределах 4-6%.

Доли тележурнала «ЖВЛ»(18:00, будней) еще больше просели. В понедельник – 4,1%/2,9%, во вторник – 3,3%/3,9%, в среду – 5%/4,8%, в четверг – 4%/5,1%, в пятницу – 6,5%/5,4%. В утреннем повторе (09:20-11:20, повтор вечернего выпуска + архивный выпуск) показатели проекта намного лучше – в пределах 7-12%. Показатели программы «Секретные материалы» (19:00, будни) зависят от показателей «ЖВЛ», поэтому были скромны – 4,3-7,3%.

Медицинская драма «Доктор Вера» (20:45, понедельник-четверг) на второй неделе показа не смогла собрать выше 8,5%. Понедельник – 7%/4,9% и 5,4%/5,7%; вторник – 6,5%/6,8% и 5,6%/6,4%; среда – 6,8%/6,7% и 5,9%/6,6%; четверг – 5,7%/5,4% и 5,8%/7%. Из-за низких показателей сериала показатели вертикальной линейки вечерних программ в 22:45 остаются невысокими. Программа «Гроші» в понедельник – 6,7%/5,2% (было 5,6%/6,7%); «Дубинизмы» (23:50) – 8%/6,5% (было 5,2%/7,5%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» во вторник – 7,7% по обеим (было 7,5%/6,4%); «Мир наизнанку» в среду – 7,4%/7,9% (было 10,9%/9,1%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 8,8%/7,5% (было 10%/10,8%).

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг и пятница) заметно нарастила – 10,2%/7,2% и 11%/9,6% (было 8,8%/8,4% и 10,6%/6,6%). В прайме пятницы «Лига смеха» (20:45) собрала 9,8%/8,6% (было 9,5%/7%); повторный выпуск в 22:40 – 6,8%/9% (было 4,6%/5,5%).

Программа «Рассмеши комика» (18:30, суббота) стабилизировали свои показатели – только 7,9%/6,1% (было 7,9%/6,8%). Зато «Украинские сенсации» (20:20) показали большой рост – 14,1%/11% (было 10,9%/7,9%). «Светская жизнь» (23:20) из-за удачного соседства с новым выпуском «Вечернего квартала» нарастила свои доли в 2,5 раза – 14,7%/13,2% (было 5,9%/6,4%), а на повторном – 12,1%/11,3% (было 6,4%/5,4%).

По новой сложившейся традиции днем в субботу шли западные фильмы («Мне бы в небо», «1+1» и «Игры разума» – 8-8,3%), а днем в воскресенье повторялся «Мир наизнанку» (7-10%) и прошла четырехсерийка «Приговор идеальной пары» (4,7-7,5%).

Утром в воскресенье тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» идет теперь двойным выпуском (повтор + новый выпуск), на втором выпуске (10:45-11:40) собрало 10,8%/8,2% (было 12,6%/7,9%). Шоу «Голос країни» (21:10, воскресенье) подтянуло свои показатели – 14,9%/11,2% (было 13,3%/9,6%); фильм «Банды Нью-Йорка» (22:40) собрал скромные 5,9%/5%.

Новый канал

Днем в понедельник идут голливудские фильмы с прайма выходных, в остальные дни повторяются «Варьяты» (08:00, понедельник-пятница), «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30, вторник-четверг); «Шалена зірка» и праймовые программы (13:30, вторник-четверг, по два выпуска). Показатели всех этих программ не превышают 7%.

Новые выпуски вертикальных программ в 19:00 по будням в этот раз несколько подтянули свои показатели. В понедельник реалити «Від пацанки до панянки» собрало 8%/6,4% (было 7%/5,3%); во вторник «Хто проти блондинок?» – 8%/4,9% (было 7,3%/4,8%); в среду «СуперИнтуиция» – 7,6%/5,3% (было 7,5%/5,4%); в четверг повтор «Хто зверху?» – 9,2%/6,5% (было 9%/6,8%).

В вечерней линейке будней (21:00) прошли все части «Сумерек»: в понедельник − 10,6%/8,2%; во вторник – 8,2% и 6,8%; в среду – 7,2%/5,9%; в четверг – 8,7%/6,9%; в пятницу – 13%/11,1%. В прайме субботы стояли такие фильмы: «Снежные псы» (18:00) – 8,2%/5,6%, российский мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» (19:40) – 8,6%/6,8%; «Мстители» (21:00) – 8,9%/6,9%. Вечер воскресенья был таким: российский мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (19:50) – 9%/7%; «Мстители: Эра Альтрона» (21:00) – 11,3%/8,5%; «Сделка с дьяволом» (23:40) – 7,7%/8,6%.

СТБ

В дневных сетках будней повторяются сериал «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата» – в пределах 4-8%. В предпрайме будней скриптед-реалити «Слепая» (18:00) выдает скромные показатели: в понедельник – 8,3%/6,7% и 7%/5,7%; во вторник – 6,9%/6,1% и 6,1%/5,8%; в среду – 7,7%/6,9% и 5,8% по обеим; в четверг – 5,9%/6,7% и 5,3%/5,9%. Повторы ток-шоу «Один за всіх» (19:00, понедельник-четверг) – только 4,3-6,9%.

Сериал «Ничто не случается дважды» (20:00, понедельник-четверг) собирал такие показатели: 5,5%/5,9% и 7,1%/7,7% (понедельник); 7,5%/6,9% и 8,6%/8,5% (вторник); 6,2%/6,8% и 6,7%/7,7% (среда); 6,8%/5,9% и 7,7% по обеим (четверг). Вечером после новостей в слоте 22:50 прошли последние 15-20 минут «Ничто не случается дважды», после чего по две серии шли повторы сериала «Двойная жизнь» – в пределах 4-8%.

В пятницу снова слегка сбавил доли «Холостяк-10» (19:00-22:00) – 9,3%/6,6% (было 9,9%/7,4%, еще раньше – 11,1%/8,7%). В субботу кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) собрало 10%/7,2% (было 9,4%/7,8%); повтор «Хати на тата» (22:30) – 5,4%/4,6%.

В воскресенье дайджест «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – только 5,6%/6,6% (было 7,1%/7,4%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 – 6,7%/8% (было 7,8%/9,3%), на повторном в 21:10 – 7,4%/9,8%; ток-шоу «Тайны ДНК» (22:10) – 7,6%/9,2% (было 6,7%/9,6%).

«Интер»

Линейка «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) собирает в пределах 2,8-5,9%. Днем во вторник-пятницу повторяются турецкие сериалы «Меня зовут Мелек» и «Не отпускай мою руку»(11:00-13:50) – в пределах 1-3,5%. В понедельник днем программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 3,6%/5,5% (было 5%/4,3%). Вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00) прошло с такими показателями: 7,3%/8,9% (понедельник); 8,1%/9,8% и 5,5%/5,6% (вторник); 7,2%/7,4% (среда); 8,5%/8,9% и 6,2%/6,7% (четверг); 6%/7,8% (пятница).

С понедельника по четверг в 21:00 продолжает идти собственная докудрама «Вещдок. Особый случай». Понедельник – 5,1%/3,7%, вторник – 5,3%/4,6%, среда – 6%/4%, четверг – 6,1%/4,2%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – в пределах 4-7,4%. «Вещдок» в дневной сетке вторника-пятницы (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + «Особый случай») собирал в пределах 2-7,7%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, суббота-воскресенье) – 6,2%/3,5% и 9,1%/4,9% соответственно (было 6,3%/3,6% и 7,5%/4,3%). В субботу вечером дайджест «Круче всех. Лучшее» (20:30) – 4,9%/3,5% (было 3,1%/3,6%).

Днем в воскресенье прошли еще две премьерные серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (14:50-16:30) – всего лишь 1%/0,7%. В прайме – кинопоказ: «К-19» (20:30) – 3,6%/2,9%; «Берегись автомобиля» (23:30) – 4% и 2,9%.

Второй эшелон

ТЕТ

Дайджест реалити «4 свадьбы» (17:30, будни) прошел в пределах 2-3,9%; реалити «СуперЖінка» (18:30) на второй неделе показа не смогло нарастить свои показатели – 2-3,9%. Скетчком «Однажды под Полтавой» (19:20-21:00) прошел в пределах 2,5-5%; скетчком «Танька и Володька» (21:00) – 3-5%. Российский сериал «Кухня» (22:00-23:00) – в пределах 3-6%. В прайме пятницы скромно прошли западные фильмы: «Ночь в музее-3» (21:00) – 1,8%/2%; «Забыть Сару Маршал» (22:40) – 2,2%/1,7%. Дайджест «Игры приколов» в субботу (22:00) – 2,3%/2,2%.

«2+2»

Вечером будней идут привычные линейки: программа «Затерянный мир» (17:15), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50) – в пределах 2-5%.

В понедельник-четверг в 19:10 зашел на повтор сериал «Опер по вызову» – относительно неплохие 3-4,3%. Сериал «Карпатский рейнджер» идет теперь одной линейкой в 21:10, собирая такие показатели: понедельник – 4%/3,7%; вторник – 4%/4,5%; среда – 4,5%/4,1%; четверг – 3,9%/4%. Американский процедурал «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 22:00-01:00) – в пределах 2,5-7,5%.

НТН

В прайме будней дайджест программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30) – только в пределах 0,6-2%. Поздним вечером детективный сериал «Мост» (22:30, по две серии) – только 0,2-2,1%.

К1

Прайм будней не меняется: сериала «Охотники за приведениями» (17:30, по две серии) и марафон «Орла и решки» (19:10-00:00) – в пределах 0,5-3%.

НЛО TV

Прайм будней телеканала остается стабильным: «Теория большого взрыва» (16:00), процедуралы «Касл» (17:50) и «Морская полиция: охота на убийц» (20:30-23:50, по 4 серии) – в пределах 1-4,5%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) собрала 15,5%/17,3% (было 14,9%/15,4%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 13,2%/11,4% и 11,7%/9,8% (было 12,9%/11,4% и 10%/8,2%). «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) – 18,5%/13,4% и 12,9%/10% (было 18,7%/19,3% и 12,1%/13,4%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 5,6%/5,7% и 3,4%/3,5% (было 6,3%/6,4% и 5,6%/4,2%).

Общий итог недели

Фото: «2+2», «Интер», СТБ, Новый канал, «1+1», ICTV, «Украина»

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