▶💘Стриминг по любви: как превратить Dota2 в профессию

Комментаторы киберспортивных турниров – это новые медиа герои для поколения Z. Эти ребята собирают миллионные аудитории, подписывают впечатляющие рекламные контракты, путешествуют и выглядят вполне счастливыми.

Символично, что накануне Дня святого Валентина влюбленная пара Йорин ван дер Хейден aka Sheever и Оуэн Дэвис aka ODPixel рассказала «Телекритике» о своей профессии, планах на будущее и преимуществах индустрии киберспорта.

Чем именно вы занимаетесь?

Оуэн: В принципе, мы комментируем онлайн-трансляцию (стрим) игрового турнира по соревновательным видеоиграм, сейчас — компьютерной игры Dota2. Мы профессиональные комментаторы и эксперты по Dota2. Во время турнира мы анализируем действия и комментируем их нашим зрителям. Трансляция может длиться на протяжении 10 или 12 часов каждый день (данный турнир будет длиться 6 дней с 10 по 16 февраля. – Ред.). Все зависит от длительности игры. Может быть час или два эфира, но с большой интенсивностью действия.

Йорин: На этом турнире с нами работает еще несколько коллег, всего нас будет пятеро. Мы будем почти одновременно находиться в эфире. Один комментатор будет отдыхать пока остальные четверо работают на трансляции.

Вы сами во что играете, помимо Dota2?

Оуэн: Я, да, играю в другие игры. У меня 9000 часов участия как у игрока, в общем, я очень много времени провел в игре.

Йорин: На самом деле мы специализируемся именно на игре в Dota2. Конечно, иногда мы играем в другие игры. Чаще, конечно, это делает Оуэн.

Оуэн: Чтобы было понятно: каждая игра имеет свою группу аналитиков, зрителей и эксперта. Многие из комментаторов – это бывшие профессиональные игроки данной конкретной игры, которые, очевидно, обладают высоким уровнем знания про игру, тактику и т.д. Также, аналитиками-комментаторами могут быть бывшие стримеры, те люди, которые выкладывают свои собственные видео с процессом игры. Эти ребята могут принимать участие в открытых публичных матчах и, таким образом, создавать себе лояльную фанатскую базу и зрителей. То есть, очень многие люди могут комментировать ход игры, но все-таки – для зрителей.

Йорин: Dota2 большая игра с многими глубокими уровнями и нам не нужно переключаться на другие игры, потому что есть столько всевозможных действий и вариантов развития сюжета. И всегда есть, что обсуждать.

О постоянно растущем интересе к игре, говорит то факт, что последние три года почти каждый уикенд где-то в мире проходит открытый турнир.

Какой у вас график работы? Много путешествуете?

Мы очень много путешествуем. Вот только прилетели из Стокгольма. После недели в Киеве мы отправляемся в Польшу, в Мумбаи, обратно в Великобританию, надеемся добраться до США и потом в юго-восточную Азию. Мы практически путешествуем по всему миру. В этом тоже заключается классная сторона нашей профессии. Еще безусловный плюс – знакомство с новыми людьми и культурами.

Подробнее о киберспорте и его развитии в СНГ— читайте в наших следующих материалах спецпроекта «▶💘Стриминг по любви».

Фото и видео: Анна Федорук