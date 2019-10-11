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Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

от Telekritika
От Telekritika 454
Главная Без категории Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

10 октября в киевском кинотеатре «Оскар» прошел допремьерный показ первых двух серий комедии «Великі Вуйки».

Вечеринка в честь премьеры прошла в гуцульском стиле, а гостями презентации стали украинские звезды, актеры и команда проекта, среди которых: Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Женя Кот, Ксения Мишина, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Екатерина Осадчая и другие.

Производством проекта занимался «1+1 Продакшн». 16-серийная комедия является спин-оффом культового сериала «Останній москаль», который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта – Елена Еремеева, Дарья Жукова, Кристина Шкабар, а креативным продюсером выступил Юрий Горбунов.

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Надежда Мейхер и Юрий Горбунов

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Юрий Горбунов, Катерина Осадчая, Владимир Николаенко и Назар Заднипровский

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Михаил Поплавский и Юрий Горбунов

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Лилия Ребрик (с дочерью) и Катерина Осадчая

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Анна Тринчер

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Актеры сериала «Школа»

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Богдан Юсипчук

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Соломия Витвицкая

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Надежда Мейхер

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Певица Jerry Heil

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Фагот (ТНМК)

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Соломия Витвицкая и Елена Курта

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Евгений Кот и Лилия Ребрик

Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчетНапомним, по сюжету сериала, впервые за всю историю села Великие Вуйки к нему хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги соседнему населенному пункту – Малым Вуйкам. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопрос о строительстве дороги напрямую к вышестоящему руководству.

Фото: пресс-служба «1+1»

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