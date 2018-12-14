Сегодня Украина вспоминает всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
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Сегодня Украина вспоминает всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 13
Главная Без категории Сегодня Украина вспоминает всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в Украине День чествования участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.

Дата 14 декабря была выбрана неслучайно. В этот день было завершено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

В память всех тех, кто ценою своей жизни и здоровья помогал ликвидировать последствия одной из страшнейших техногенных катастроф, рекомендуем прочесть книгу «Чернобыль: История трагедии» украинского историка Сергея Плохий.

Профессор украинской истории и директор Украинского научного института в Гарвардском университете (США) долго писал нехудожественную книгу основанную в большей части на свидетельствах очевидцев и неопубликованных архивах СБУ (тогда КГБ).

Сегодня Украина вспоминает всех ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В ноябре англоязычная версия «Чернобыль: История трагедии» получила престижную британскую премию Baillie Gifford Prize, присуждаемую литературе в жанре non fiction.

В интервью украинской службе ВВС Сергей Плохий рассказал, что не ожидал такого признания и рассматривает награду как признание важности темы Чернобыля в мировом контексте. А также, обращает внимание на немаловажный политический момент – это история, основанная на украинских архивах и это наша версия произошедшего. История очевидцев и участников, иногда написанная формальным холодным языком протоколов комиссии [руководителя Оперативной группы, председателя совета министров УССР Александра Ляшко], иногда описанная простыми очевидцами.

Помимо засекреченных протоколов, доступ к которым был максимально открыт после Революции Достоинства, в книге много воспомнинаий и информации взятых из открытых данных: интервью и воспоминаних участников ликвидации. Большую часть данных собирали на протяжении 1986-87 годов и продолжают по сей день. Одним из первых, кто создал целый архив «людских материалов», был Юрий Щербак, чьи данные в своей книге использовала Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич.

Сергей Плохий упомянул в интервью ВВС, что самым сложным было преодолеть первый эмоциональный шок от тех сломанных судеб, уничтоженного здоровья, уничтоженных жизней. «…Когда мир фактически находился в состоянии абсолютной наивности в отношении ядерной энергетики. Люди, которые затем повели мобилизацию в Украине против ядерной энергетики, такие как Иван Драч, как Владимир Яворивский, были в первых рядах людей, которые приветствовали приход ядерной энергетики в Украину, Чернобыль. … И такое наивное увлечение ядерной энергетикой продолжалось до Чернобыля, до 1986 года, – и вдруг это происходит, и люди гибнут. Это было совершенно неожиданно среди мирного неба, где радиацию нельзя увидеть».

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редактор рубрики "Спецпроекты"

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