🔥 Роберто Моралес ушел с телеканалов «Футбол 1/2»

Футбольный комментатор Роберто Моралес покинул телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

«Все хорошее, что могло случиться на "Футболах", со мной уже случилось. Что не случилось — уже не случится. Я ищу нового», — прокомментировал Моралес свой уход спортивному сайту sportarena.

Также Моралес сказал, что уход не связан непосредственно с тем, что в этом сезоне телеканалы не показывают чемпионат Испании, который был профильным для него. На телеканалах «Футбол» Моралес работал с 2010 года. Несколько лет он также вел программу «Европейский уикенд», но в этом сезоне его заменил Андрей Столярчук.

На прошлых выходных он комментировал матч чемпионата Испании Сельта — Леванте (1:4) на стриминговом сервисе MEGOGO, на следующих — будет работать на матчах Севилья — Барселона (23 февраля) и Леганес — Валенсия (24 февраля). На данный момент с MEGOGO он сотрудничает в статусе фрилансера.

Фото: МГУ