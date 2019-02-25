🥇 Pussy Riot устроили на шведском ТВ проукраинскую акцию
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🥇 Pussy Riot устроили на шведском ТВ проукраинскую акцию

от Telekritika
От Telekritika 70
Главная Без категории 🥇 Pussy Riot устроили на шведском ТВ проукраинскую акцию

Активисты российской группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода «Северный поток 2».

Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.

Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать ее исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода. «Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение. В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2», – написал он.

🥇 Pussy Riot устроили на шведском ТВ проукраинскую акцию

По словам Кнедляковского, «испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась». «Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!» – добавил он.

Отметим, что, несмотря на европейские санкции против РФ, представители правительств стран-членов ЕС совместно с Европарламентом согласовали пересмотр энергетического законодательства Евросоюза, которое учитывает компромисс между Францией и Германией и уменьшает помехи для строительства российского газопровода «Северный поток 2».

Фото: wikimedia

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