Порошенко прокомментировал обыски у собственника Прямого канала

«Давление правоохранительных органов на владельца Прямого канала не имеет ничего общего с европейскими стандартами», считает пятый Президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Было очень много каналов, которые говорили неправду обо мне. И мне точно не нравилось то, что они говорили. Но здесь мы должны руководствоваться принципом Вольтера: «Я не разделяю ваше мнение, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право его выразить». Это был мой принцип», – сказал Порошенко.

Также Порошенко подчеркнул, что данный случай требует вмешательства Владимира Зеленского: «Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов — это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейским правилами, ни с европейскими ценностями».

Напомним, 7 ноября стало известно, что ГБР проводит обыски у собственника Прямого канала Владимира Макеенко.

До этого Петр Порошеко заявлял о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой» со стороны бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Фото: Reuters

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