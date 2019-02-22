🕵 Охрана Ахметова следит за журналистами программы «Схемы»

По сообщениям журналистов, с сентября 2018 года за редакцией программы ведется наружное наблюдение.

На сайте «Радио Свобода» вышел материал, посвященный ситуации с непрекращающейся слежкой за съемочной группой программы «Схемы». Как утверждает Михаил Ткач, начиная с сентября 2018 года одни и те же автомобили регулярно ездят вслед за редакционными авто «Схем». Преследование служебного транспорта программы происходит в момент выезда на съемки. Слежение происходит, как в правительственных кварталах Киева, так и за городом. Например, в районе аэропорта Жуляны.

Все авто, которые следят за съемочной группой, по утверждению журналистов, принадлежат охранной фирме ООО «Дельта-Донбасс», конечный бенефициарный владелец которой – Ринат Ахметов.

Редакция убеждена, что такие действия связаны с профессиональной деятельностью журналистов, ведь ранее программа «Схемы» неоднократно рассказывала, каким образом опальный олигарх сумел сохранить свои позиции после Революции Достоинства и неоднократно фиксировала его непубличные контакты, в том числе, с первыми лицами государства.

На данный момент главный редактор программы публично высказала свои опасения по поводу возможности беспрепятственной работы журналистов над проектом.

«Редакция придает этому факту огласку, поскольку, во-первых, истинные намерения этих людей неизвестны, а во-вторых, есть надежда, что после этого давление прекратится, и наши журналисты смогут в дальнейшем беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в частности, исследуя связи самого Ахметова с украинскими чиновниками», - пояснила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

«Схемы» обратились в пресс-службу Рината Ахметова с вопросами о причине слежения охранников олигарха за журналистами. Однако, журналисты не получили никакого ответа на момент публикации материала.

Напомним, что в прошлом году на заседании наблюдательного совета НОТУ было решено продлить контракт на производство программы «Схемы» в эфире «Першого».

Фото: Радио Свобода