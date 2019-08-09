Google не окей: в поисковике произошел сбой из-за проблем с индексированием

В течение последних суток у Google произошел сбой в поиске: он не индексирует новый контент. В частности, в топе новостей в Google News есть свежие, но многие датируются еще вчерашним днем. Об этом пишет The Verge.

В компании отреагировали на сообщения о проблемах с индексированием. По словам представителей Google, все дело в инструменте проверки URL. Они утверждают, что устранили неисправность, но это не дало обновления по индексации. В четверг Google сообщил The Verge, что работает над этой проблемой.

В последнее время Google столкнулся с рядом проблем, связанных с индексированием, в том числе в течение недели в апреле и более трех дней в мае.

Недавно «Телекритика» рассказывала, как в обновленной версии Google Chrome посетители в режиме инкогнито могут получать свободный доступ к сайтам с платной подпиской.

Фото: flikr