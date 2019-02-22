⚡ Федор Гречанинов покидает StarLightMedia. В группе новое назначение

Руководителем нового подразделения станет Юлия Трибушная, которая с 2016 года занимает должность директора StarLight Digital Sales, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Федор Гречанинов, который руководил направлением цифрового бизнеса и стратегии с 2012 года, завершит сотрудничество со StarLightMedia в конце марта 2019 года.

«В направлениях Pay TV&Digital мы все эти годы задавали тренды и вели рынок за собой. Мы выстроили новую модель отношений с провайдерами, начали активную борьбу с пиратством, предложили зрителю дополнительные каналы доставки контента – Youtube, Teleportal. В новой организационной структуре дивизион будет еще более эффективно развивать эти направления в компании и на рынке в целом. Благодарим Федора за результативное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», – прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация», а 1-го января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включала дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз». Дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости» возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно.

15 декабря холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Фото: StarLightMedia