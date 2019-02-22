Чей ИИ будет звучать в китайском эфире

В ноябре 2018 китайское новостное агентство «Синьхуа» и технологическая компания Sogou Inc представили робота-телеведущего с искусственным интеллектом.

Теперь ему компанию составит ИИ-женщина. Синь Сяомэн будет освещать главные политические события страны — ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Будет ли иметь смысл держать в штате роботов-мужчин, если жещина-робот является более совершенной разработкой? Посмотрим, какое решение примет агенство.

Согласно данным, ИИ-ведущие Синьхуа на сегодня записали почти 3500 новостных выпусков общей продолжительностью более 10000 минут.

В последние годы новостное агентство регулярно экспериментирует с журналистикой, основанной на искусственном интеллекте. Так, в 2017 году зрители «Синьхуа» могли увидеть робожурналистку Цзя Цзя, напоминающую молодую женщину одетую в традиционную китайскую одежду. Цзя Цзя должна была взять интервью у эксперта по ИИ и сооснователя журнала Wired Кевина Келли, однако провалила задание: отвечала с задержками до десяти секунд, иногда ее реплики не имели смысл.

Напомним, что Украина вошла в тройку лидеров по разработке ИИ в Восточной Европе.

Фото: New China